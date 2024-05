Maria Fernanda Cândido se junta a Wagner Moura em novo filme de Kleber Mendonça Filho

A- A+

Maria Fernanda Cândido é o mais novo nome no elenco de "O agente secreto", aguardado novo projeto de Kleber Mendonça Filho, conhecido por produções como " Bacurau" e "Retratos fantasmas". A atriz se junta a Wagner Moura, que já está envolvido há bastante tempo no projeto.

O longa será um thriller político passado no Recife em 1977, durante a ditadura militar no Brasil. Segundo a revista "Variety", o filme será apresentado a distribuidores internacionais na área de mercado do Festival de Cannes 2024 pela M2K Films, empresa responsável pela comercialização de " Anatomia de uma queda".

Na trama, Wagner irá interpretar Marcelo, um professor universitário acusado de atividades subversivas e que se muda de São Paulo para Recife na tentativa de escapar de agentes do governo. Ele chega à cidade na semana do carnaval e, em pouco tempo, começa a desconfiar que está sendo espionado por seus vizinhos.

"O agente secreto" tem estreia prevista para 2025.

Wagner está em cartaz nos cinemas brasileiros com "Guerra civil", enquanto que Maria Fernanda chega às telas na semana que vem com "Vermelho Monet".

