Maria Gadú retorna aos palcos em turnê que passa pelo Teatro Guararapes neste sábado (26)

Foi para estudar Antropologia e História do Brasil que em 2020, Maria Gadú, 36, "deu um tempo" dos palcos. Embora, à época, uma suposta aposentadoria da música tenha sido ventilada, a cantora e compositora paulista está de volta em turnê País afora, incluindo o Recife, neste sábado (26), no Teatro Guararapes, espaço em que ela celebra duas décadas de carreira com show do quarto álbum de estúdio "Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor"(2021).

No repertório, canções que passam por Caetano, Marisa Monte, Rita Lee e Renato Russo, entre outros nomes da Música Popular Brasileira, inclusive com set list que traz "Shimbalaiê" - composta por Gadu ainda criança - "Dona Cila" e "Bela Flor", também assinadas por ela.





Além do show em voz, Maria Gadú também esboça sua arte como instrumentista, façanha que ela não hesitou em levar para o álbum, tocando em cada uma das doze faixas que compõem o disco.

Acompanham Gadú no palco, JayV (clarineta), Felipe Roseno (percuteria) e Duda Lima (baixo). "O Sal da Terra" (Beto Guedes/Ronaldo Bastos, 1981), "Faroeste Caboclo" (Renato Russo, 1987) e "Este Amor" (Caetano Veloso, 1989) são algumas das canções levadas ao show do seu trabalho mais recente. "Maria Gadu" (2009), "Mais uma Página" (2011) e "Guelã" (2015) integram os discos que antecederam a "Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor".

Serviço

Show "Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor", de Maria Gadú

Quando: Sábado (26), 21h

Onde: Teatro Guararapes

Ingressos a partir de R$ 70 no Sympla

