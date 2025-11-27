A- A+

famosos Maria Gadú vira alvo de ataques após expor romance com Luiza Possi, que faz conversão religiosa Ex-marido de Luiza Possi, Pedro Neschling se manifesta diante de polêmica e mostra descrença com relação a falas: 'Parece que sofreu lobotomia'

A cantora Maria Gadú passou a receber mensagens ofensivas, em suas páginas nas redes sociais, após expor um romance que teve com a também cantora Luiza Possi. O caso do passado veio à tona depois de a filha de Zizi Possi fazer uma publicação, por meio do X, com uma reflexão bíblica sobre o que chamou de "injustiça" num momento "difícil", num suposto apoio a Jair Bolsonaro, preso desde o último sábado (22). Em resposta, na caixinha de comentários da página da colega, Maria Gadú tornou público o affair, pela primeira vez. O assunto vem repercutindo na internet.

"Luiza Possi, glória a Deus. Ore por nós, que ele perdoe pelo tempo que passamos juntos, os pecados, as mentiras que contastes dizendo que eram mentira. Deus é misericordioso, se ele te perdoou, vai me perdoar também. O tempo em que namoramos foi um erro. Hoje percebi isso com tanta fé. Que o passado nos abandone. Amém", escreveu, em tom irônico, Maria Gadú.

Antes, Luiza Possi havia usado as redes sociais para publicar o tal texto com referências bíblicas. Em setembro de 2024, a cantora se submeteu a uma conversão religiosa, algo que classificou, à época, como uma "restauração na vida". "Quando você está nesse momento de restauração, você tem que lembrar que é porque você pediu a Deus. Tudo o que está acontecendo é parte do processo. Depois vem a bonança", ela afirmou, naquele período.

No texto publicado por meio do X na última terça-feira (25), Luiza Possi disse:

"O bem é bem mesmo que todos estejam agindo mal. Aqueles que creem que tem mais poder que Deus podem até ocupar altos cargos, mas pela força que tem no Nosso Criador, assim como subiram desceram. As pessoas que temem a Deus podem estar vivendo um inferno na Terra, mas pela força da Fé, viverão para testemunhar que Deus é bom e trará o livramento e a dupla honra. O momento senhoras e senhores, é muito difícil, queiram ver ou não, e o futuro pelos olhos humanos, é terrível, mas eu creio que pelo nome de Jesus viveremos para ver uma nação reconstruída, forte, justa e próspera. Eu creio."

Redes sociais divididas

Diante da situação, internautas se dividiram em sua opiniões. Na página de Maria Gadú no Instagram, houve quem depositasse palavras de repreensão e ódio para a artista. "Uma cantora que eu admiro o talento, e hoje desprezo esse gesto tão pobre, tão cafona, tão medíocre, tão baixo nível", comentou uma pessoa. "A questão é que a Luiza acordou para a vida, você não", disse outro internauta.

Houve, por outro lado, quem defendesse Maria Gadú por expor a hipocrisia de Luiza, sem temor. "Adoro essa galera que escancara a hipocrisia alheia. Não é questão de expor ninguém, é questão de escancarar que nunca falha os falsos moralistas", elogiou um fã de Maria Gadú. "Arrasou. Mostrou que a hipocrisia não será tolerada. Parabéns pelo projeto lindo", acrescentou mais um internauta.

Pedro Neschling também se manifesta

Ex-marido de Luiza Possi, Pedro Neschling também se manifestou publicamente diante da celeuma envolvendo a cantora. Casado com ela entre 2007 e 2009, o ator demonstrou descrença com relação às falas da ex-companheira, sem acreditar que a artista teria compartilhado tais opiniões.

"Mudar faz parte da vida. Sobretudo, amadurecer é bom demais. Eu tenho muito orgulho de não ser mais o cara que era anos atrás. Agora, tem gente que parece que sofreu lobotomia e infelizmente não reconhecemos mais. O negócio é assustador mesmo. Uma pena", escreveu ele, por meio do X.

