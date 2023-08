Maria Gadú volta a Pernambuco para apresentar seu novo show; saiba mais

A- A+

Lançado na véspera do seu aniversário, em dezembro de 2021, o disco mais recente de Maria Gadú, intitulado “Quem sabe isso quer dizer amor”, traz a artista em vários instrumentos além dos vocais. O projeto virou uma turnê que já passou por capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e chega ao Recife no dia 26 de agosto, no Teatro Guararapes.

Em seu quarto álbum, que dá nome ao show, Gadú celebra a MPB com uma seleção de canções de grandes nomes da música nacional que marcaram a sua vida além de músicas autorais memoráveis. Acompanhada de sua banda, a cantora e compositora vai apresentar regravações de artistas como Caetano Veloso, Gonzaguinha, Marisa Monte, Rita Lee e Renato Russo, além de três faixas internacionais – em inglês, espanhol e italiano.

“Reverencio, me arriscando em novas falanges da musicalidade, artistas que acompanham minha alma há muitos anos”, diz Gadú.

SERVIÇO:

“Quem sabe isso quer dizer amor”, de Maria Gadú

Quando: Sábado (26), às 21h

Onde: Teatro Guararapes – Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, Salgadinho, Olinda

Ingressos: No site Sympla

Informações: 81 99601-5786

