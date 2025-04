A- A+

maria gladys Família em conflito e pedido de ajuda: entenda quem é quem no drama vivido por Maria Gladys Conhecida por trabalhos na TV e no cinema, atriz de 85 anos gera comoção após filha pedir socorro e citar 'situação vulnerável' da mãe

Leia também

• Maria Gladys nega que tenha recebido ajuda da neta, Mia Goth

• Filha pede ajuda para resgatar a atriz Maria Gladys: ''Na rua, confusa e sem dinheiro''

• Maria Gladys, avó de Mia Goth, é encontrada no Rio após filha retratar desaparecimento

A atriz Maria Gladys, conhecida por trabalhos na televisão e no cinema, voltou ao noticiário na última semana após um apelo comovente feito por uma de suas filhas nas redes sociais.

Maria Thereza Mello Maron pediu apoio financeiro para conseguir levar mãe de volta ao Rio de Janeiro, onde ela sempre morou, alegando que a artista de 85 anos estava em situação de vulnerabilidade em Santa Rita de Jacutinga, cidade do interior de Minas Gerais.

A exposição do caso desencadeou uma troca de acusações públicas entre a atriz e seus filhos. Glayson, o primogênito, afirmou que as irmãs haviam se aproveitado financeiramente da mãe — o que foi prontamente negado por elas.

O caso gerou comoção entre fãs e colegas da artista, reacendendo o interesse sobre a trajetória de Maria Gladys e a complexa relação entre os membros de sua família.

A seguir, entenda quem é quem no drama vivido por Maria Gladys.

Maria Gladys, mãe e avó



Maria Gladys. Foto: Reprodução/Redes Sociais



Com uma carreira marcante na TV, no teatro e no cinema, Maria Gladys iniciou sua trajetória artística como bailarina do programa "Clube do Rock", idealizado por Carlos Imperial, e teve um namoro na juventude com o cantor Roberto Carlos.

Nos anos 1960, depois de estrear no teatro com a peça "Mambembe" — ao lado de nomes como Fernanda Montenegro, Fernando Torres, Sérgio Britto e Ítalo Rossi —, passou a atuar em filmes e, mais tarde, conquistou o público em novelas e minisséries como "Vale tudo" (1988), "Hilda Furacão" (1998) e "Aquele beijo" (2011). Seu trabalho mais recente foi no filme "Me tira da mira", lançado em 2022.

Na última semana, o Disque Denúncia do Rio de Janeiro divulgou um cartaz informando que a atriz havia "desaparecido" no município mineiro de Santa Rita de Jacutinga no dia 10 de abril.

Em entrevista à rádio Tupi, Maria Gladys atribuiu sua condição atual a um suposto roubo cometido por uma de suas filhas. Depois, ela afirmou que a acusação foi fruto de um mal-entendido, ressaltando que cultiva carinho por toda a família.

"Eu não sei mexer em conta, nem na internet. Falei aquilo num momento de desabafo, mas não foi uma acusação. A Maria Thereza é uma ótima filha, e eu a amo muito", disse ela.

Maria Thereza Mello Maron, filha





Maria Thereza Mello Maron. Foto: Reprodução/Instagram



Filha de Maria Gladys, Maria Thereza Mello Maron foi a primeira a tornar pública a situação da mãe. Em vídeos e publicações nas redes sociais, ela relatou que a atriz estava sozinha, sem recursos e sem moradia adequada em Santa Rita de Jacutinga.

Maria Thereza criou uma vaquinha virtual e divulgou a chave Pix da própria mãe para arrecadar fundos e viabilizar o retorno dela para a capital fluminense.

Acusada pelo irmão de ter se apropriado indevidamente do dinheiro da aposentadoria da atriz, Maria Thereza se defendeu dizendo que a mãe gastou os recursos em hospedagens e bares.



Ela também afirmou que Maria Gladys jamais dormiu na rua, embora estivesse em vias de ser despejada de uma pousada. A filha ainda revelou que pretende vender um apartamento que possui em Copacabana para ajudar a mãe.

Numa entrevista à "CNN", ela frisou que não sabe por que a mãe afirmou que foi roubada por uma das filhas:

"Sinceramente não sei o que passou, não consigo explicar o que passou na cabeça da minha mãe para ela falar uma loucura dessa. Eu que sou a maior parceira da minha mãe. Tudo ela me liga, eu que sou a companheira da minha mãe. Não sei o que aconteceu para ela dar uma declaração séria dessa".

Glayson Gladys, filho

Filho mais velho da atriz, Glayson nasceu quando Maria Gladys ainda era adolescente e foi criado pelos avós.

Após o caso vir a público, ele deu entrevistas dizendo que a mãe havia sido lesada pelas filhas, mencionando a venda de um apartamento em Cabo Frio e o desaparecimento do dinheiro.

Glayson também afirmou que a mãe já havia morado com ele por cerca de dez anos, antes de se mudar para o Rio de Janeiro e, depois, para o interior de Minas.

Apesar de inicialmente dizer que não poderia mais ajudá-la, voltou atrás e prometeu apoio.

Rachel Goth, filha

Outra filha de Maria Gladys, Rachel Goth vive atualmente no exterior, onde criou a filha, Mia Goth, estrela internacional de cinema.

Rachel engravidou de Mia aos 20 anos, quando morava no Reino Unido, e retornou brevemente ao Brasil, mas voltou à Europa quando a filha ainda era criança. Até o momento, Rachel não se manifestou publicamente sobre a situação da mãe.

Mia Goth, neta



Mia Goth no filme "Maxxine". Foto: Divulgação

Neta de Maria Gladys, Mia Goth é conhecida por estrelar filmes como "X — A marca da morte" (2022), "Pearl" (2022) e o recente "MaXXXine" (2024).

A atriz britânica já comentou publicamente seu carinho pela avó e seu gosto pela cultura brasileira. Após a repercussão do caso, uma nota do colunista Osmar Marrom, do "Correio da Bahia", indicou que Mia teria se oferecido para custear uma passagem para a avó ir a Londres.

A informação, no entanto, foi negada por Maria Thereza, que afirmou desconhecer qualquer plano da mãe de deixar o Brasil.

Veja também