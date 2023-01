Maria Marighella assumirá a presidência da Funarte

A neta do comunista e organizador da luta armada contra a ditadura militar brasileira, Carlos Marighella, vai assumir a presidência da Fundação Nacional de Artes (Funarte), entidade vinculada ao Ministério da Cultura. Maria Marighella (PT) é atriz e vereadora de Salvador, e recebeu o convite da ministra da pasta Margareth Menezes.

Em seu twitter, autora da Lei do Dia da Dignidade Menstrual, agradeceu a confiança da ministra e anunciou ser ‘tarefa ‘irrefutável’ retomar a construção da Política Nacional das Artes, “interrompida pelo golpe de 2016. Confira o post:





"Refundaremos também a Funarte com a força da Cultura de todo Brasil. À reconstrução do MinC, à refundação do Brasil!", reforçou Maria.