Maria Pérola lança clipe da canção "Café", gravado em Olinda; saiba onde assistir

A cantora e compositora pernambucana Maria Pérola lança, nesta quarta-feira (22), em seu perfil do Youtube, o videoclipe da canção “Café”, gravado em Olinda em uma produção realizada com a colaboração de muitas mãos. A canção também está disponível nas plataformas digitais da artista.

“Ter gravado o clipe de ‘Café’ em Olinda me emocionou muito, a direção e o roteiro que Pedro Lucas Monteiro foi criando foi me impactando no decorrer das gravações. o olhar certeiro da direção de fotografia de Felip Haua contribuiu para que cada cena fosse construída com muita destreza. Michele Ferreira, que fez a edição do vídeoclipe, também mergulhou profundo com a gente nesse processo todo e entregou um clipe de acelerar o coração. E Café é sobre isso tudo, toda essa gente que se envolve e amanhã arte”, conta.

“Poder vizualizar que uma sala pode ser qualquer lugar que a lembrança de alguém se faça tão presente na gente foi a janela principal para o desenrolar criativo. Dentro de tudo isso Yvonne Carvalho abriu as portas da Casa Azul e transformou o seu quintal em sala, o sofá viajando entre os cenários também fez da rua do Bonfim uma sala pra falar de dor, bocas rasas e adeus”, detalha Maria Pérola.

Assista:







Sobre a canção

Maria Pérola compartilha como foi o processo de composição da faixa. “Café é uma canção amarga que nasceu com o sol em uma varanda na Rua Rosa e Silva e que guardada no meu bloco de notas me acompanhou por outras ruas e salas. Foi em outra sala, em Rio Doce, que debruçada no violão musiquei a canção e ela passou a ser minha primeira refeição do dia ao lado de um café sem açúcar”, lembra a compositora.



“Alguns meses depois, Ricárdo Cunha me ouvindo cantar passou um café pra nós dois e fez um arranjo impecável na RadinhoMusic e lançamos em parceria com a Onerpm. A música fala sobre desamor, abandono e veneno, mas também sobre a possibilidade do amor quente que passa por nossos olhos, mas a gente não vê por continuar insistindo em segurar uma xícara com algo morno”, conceitua.

“É uma canção pra quem gosta de apreciar as notas. Digo isso pelo motivo dessa música ter nascido primeiro no paladar, e depois de muito sentir o sabor, eu consegui cantar ela para o mundo. Espero que todos sejam bem servidos!”, convida Maria Pérola.

Ficha técnica:



Música

Composição: Maria Pérola

Produção musical: Ricárdo Cunha/RadinhoMusic

Distribuidora: Onerpm

Audiovisual

Roteiro e direção: Pedro Lucas Monteiro

Direção de fotografia: Felip Haua

Ass. Arte e produção: Yvonne Carvalho

Edição geral: Michele Ferreira

Figurino

Kimono: Seu Maraca

Calça pantalona e boddy: Hering

Produção executiva: Conexão Musical Produções

Petterson Mello

Fran Carlo

