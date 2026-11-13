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Músi Maria Pérola lança faixa título do seu primeiro álbum "Coisa de Pele", neste domingo (15) Disco tem lançamento marcado para o dia 28 de novembro

A cantora e compositora pernambucana Maria Pérola lança, neste domingo (15), em todas as plataformas de música, o single "Coisa de Pele", faixa título do seu primeiro álbum (link para o pre-save), com lançamento marcado para o dia 28 de novembro.



Seu último lançamento foi o single e o videoclipe a canção “Café”, gravado em Olinda em uma produção coletiva. A canção também está disponível nas plataformas digitais.



Assista ao clipe:







Sobre a artista

Maria Pérola é uma cantora, compositora, violonista, poeta, psicóloga e artista pernambucana, nascida no Alto da Colina, em Jaboatão dos Guararapes (Região Metropolitana do Recife).

Mulher negra, nordestina e periférica, sua obra mistura a delicadeza e a força da Música Popular Brasileira (MPB) com ritmos nordestinos, abordando temas como amor, pluralidade, e o enfrentamento ao racismo e à xenofobia.



Foi vencedora do Prêmio Suburbano Convicto 2019 na categoria "Músico" com a canção "Música Popular Periférica", finalista no Festival Nacional da Canção em 2020 e eleita melhor cantora no Prêmio Lollo Terra de MPB 2021 com a música "Canção Contraditória". A cantora esteve na programação da Natura Musical no Mês da Consciência Negra



Seu primeiro EP é intitulado "Meu Nome é Pérola".



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