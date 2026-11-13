Sex, 13 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta13/11/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Músi

Maria Pérola lança faixa título do seu primeiro álbum "Coisa de Pele", neste domingo (15)

Disco tem lançamento marcado para o dia 28 de novembro

Reportar Erro
"Coisa de Pele", novo single da pernambucana Maria Pérola, será lançado neste domingo (15)"Coisa de Pele", novo single da pernambucana Maria Pérola, será lançado neste domingo (15) - Foto: Divulgação

A cantora e compositora pernambucana Maria Pérola lança, neste domingo (15), em todas as plataformas de música,  o single "Coisa de Pele", faixa título do seu primeiro álbum (link para o pre-save), com lançamento marcado para o dia 28 de novembro.

Seu último lançamento foi o single e o videoclipe a canção “Café”, gravado em Olinda em uma produção coletiva. A canção também está disponível nas plataformas digitais.

Assista ao clipe:

 

 


Sobre a artista
Maria Pérola é uma cantora, compositora, violonista, poeta, psicóloga e artista pernambucana, nascida no Alto da Colina, em Jaboatão dos Guararapes (Região Metropolitana do Recife).

Mulher negra, nordestina e periférica, sua obra mistura a delicadeza e a força da Música Popular Brasileira (MPB) com ritmos nordestinos, abordando temas como amor, pluralidade, e o enfrentamento ao racismo e à xenofobia.

Foi vencedora do Prêmio Suburbano Convicto 2019 na categoria "Músico" com a canção "Música Popular Periférica", finalista no Festival Nacional da Canção em 2020 e eleita melhor cantora no Prêmio Lollo Terra de MPB 2021 com a música "Canção Contraditória". A cantora esteve na programação da Natura Musical no Mês da Consciência Negra

Seu primeiro EP é intitulado "Meu Nome é Pérola".
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter