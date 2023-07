Maria Rita e Elis Regina aparecem juntas em comercial feito por inteligência artificial; assista

A- A+

Utilizando inteligência artificial, um comercial conseguiu promover um dueto entre Elis Regina e Maria Rita. Lançada na noite desta segunda-feira (3), a campanha Volkswagen colocou mãe e filha cantando lado a lado, 41 anos após a morte da cantora gaúcha, gerando reações emocionadas do público nas redes sociais.

70 anos da Volkswagen no Brasil merecem essa homenagem: um encontro de gerações tão emocionante quanto a linda história de amor entre a Volks e os brasileiros. Assista até o fim e compartilhe. #VW70 #oNovoVeioDeNovo #VWBrasil #vwBrasil70 pic.twitter.com/szE6rRDY9b — Volkswagen do Brasil (@vwbrasil) July 4, 2023

No vídeo, as artistas aparecem dirigindo kombis da marca de automóveis, enquanto cantam “Como Nossos Pais”, canção de Belchior imortalizada na voz de Elis. Isso foi possível graças à tecnologia “deepfake”, que permite modificar digitalmente a imagem de um rosto.

Segundo a Volkswagen, uma atriz gravou a cena dirigindo o veículo. O rosto de Elis foi inserido depois, por meio de uma tecnologia de reconhecimento facial, mesclando o rosto da dublê com a imagem recriada da artista. Já a voz da música é a original da cantora.



Criado pela agência AlmapBBDO e produzido pela Boiler Filmes, o filme foi dirigido por Dulcidio Caldeira. O vídeo ainda passou por uma pós-produção em uma empresa norte-americana especializada e com experiência em projetos feitos em Hollywood.

No Twitter, o comercial ficou entre os assuntos mais comentados. “Totalmente destroçada por essa campanha da Volkswagen, que uniu Maria Rita e sua mãe, a eterna Elis Regina”, afirmou uma usuária.

Também circula nas redes sociais o vídeo da reação emocionada de Maria Rita ao ver o vídeo, que foi criado para celebrar os 70 anos da Volkswagen no Brasil. O filme foi exibido em um telão durante um evento no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, para lançar a Kombi elétrica ID.Buzz no País.







A Volkswagen lançou a MELHOR CAMPANHA PUBLICITÁRIA DO ANO!!!!!!!!! Tô chorando aqui, junto da Maria Rita! pic.twitter.com/mURiNZNfTd — PADAN-TAS (@MarcusDanttas) July 4, 2023

Veja também

COMERCIAL Saiba como foi feito o vídeo com Elis Regina e Maria Rita para comercial da Volkswagen