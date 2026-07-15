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FAMOSOS Maria Rita fala sobre comercial que recriou Elis Regina com IA: "Precisei sair de rede social" Em entrevista ao videocast "Conversa vai, conversa vem", cantora, que contracenou com imagem da mãe em comercial, revela que precisou sair das redes sociais por conta da repercussão

Maria Rita revelou que precisou dar um tempo nas redes sociais após a repercussão do comercial em que contracenou com sua mãe, Elis Regina, que teve a imagem recriada por inteligência artificial em um comercial de uma empresa de veículos, em 2023.

Em entrevista ao videocast ' Conversa vai, conversa vem', no ar no Youtube e no Spotify, a cantora de 48 anos, diz que achou a ideia 'genial'. Leia trecho:

Como vê a inteligência artificial recriando imagens de pessoas, como fizeram naquele comercial em que você contracena com a sua mãe e que virou uma polêmica danada?

Entendo aquele episódio como um excelente caso de uso consciente e inteligente da imagem de uma artista. Do uso inteligência artificial de forma respeitosa. Nada ali foi feito sem a anuência da família.

É o encontro entre uma mãe e uma filha proporcionado por uma grande grande marca que tem potência financeira de fazer esse tipo de coisa. Fui egoísta? Fui. Mas me deram essa oportunidade. Cantei com a minha mãe! Ela sempre esteve à frente do tempo dela e achar que estaria no mesmo lugar 50 anos depois é uma ofensa. Achei genial.

Mexer com o mito Elis deu uma polêmica danada, para o bem e para o mal...

Precisei sair de rede social. Não deu pra mim. Mas meu celular majoritariamente foi "que emoção! você tá bem?". Foi muito emocionante.

Quando a gente filmou, não tinha ela lá, as imagens foram inseridas depois. Foi muito profundo. Só de ouvir o áudio da gravação e contracenar com a atriz que cortou o cabelo curtinho só para fazer o comercial, eu chorava... Todo mundo chorava. Porque, velho, vou ser atacada falando isso, mas... é um milagre (risos).

Agora... acho que o uso da inteligência artificial tem que ser regulado. É um absurdo o que está acontecendo, a substituição, a mentira. A gente corre um sério risco de nivelar por baixo. Não sei se o consumidor está com o ouvido treinado pra saber o que é uma coisa e o que não é. Já não sabe quando que o cantor tá cantando de verdade, por causa de autotune. Já tem artista levando autotune pra cima do palco pra não desafinar...

Seu pai criticou a remasterização e remixagem do álbum 'Elis 73', realizada por seu irmão João Marcelo Bôscoli. Você ouviu? O que achou?

Não vou falar desse assunto.

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