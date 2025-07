Maria Bethânia anuncia mais cinco shows após turnê dos 60 anos esgotar; veja novas datas

A- A+

A turnê que celebrará os 60 anos de carreira de Maria Bethânia ganhou cinco novas datas após esgotar, em apenas um dia, nove apresentações no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Salvador. Segundo comunicado divulgado nesta sexta-feira (4), os novos shows também serão realizados nessas três capitais. O calendário da rodada de apresentações da artista baiana terá início a partir de setembro.

Foram adicionados dois shows no Rio de Janeiro, nos dias 20 e 21 de setembro, no Vivo Rio; dois em São Paulo, nos dias 18 e 19 de outubro, no Tokio Marine Hall; e no dia 16 de novembro, em Salvador, na Concha Acústica.





Venda de ingressos

A pré-venda para clientes do cartão Elo será nos dias 8 e 9 de julho, a partir das 10h (no site) e e 11h nas bilheterias oficiais. Para o público geral, a venda começa no dia 11 de julho, nos mesmos horários e canais.

Veja também