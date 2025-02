Mariah Carey fará show em palco flutuante na Amazônia, em setembro

A- A+

Mariah Carey vai fazer um show na Amazônia, no dia 13 de setembro, no espetáculo batizado de "Amazônia pra sempre". O anúncio foi feito pela Rock World, que produz os festivais Rock in Rio e The Town.

A cantora americana, que vai encerrar as apresentações do palco Skyline, no The Town, no dia 13 de setembro, vai se apresentar num palco flutuante que imita uma folha de vitória-régia, símbolo da Região Amazônica — uma megaestrutura de 88 toneladas, com cenografia de 25 metros de diâmetro, que será instalada temporariamente nas águas do Rio Guamá.

Além de Mariah, também se apresentarão neste show Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara. O espetáculo "Amazônia pra sempre" será transmitido ao vivo pelo Multishow e pela TV Globo.

Dona de hits como "We belong together", "Obsessed" e "Fantasy", Mariah Carey se apresentou no Palco Sunset do Rock in Rio no ano passado.

Além dela, o The Town já confirmou Jessie J, Ivete Sangalo, Camila Cabello e Katy Perry no line-up do festival deste ano.

