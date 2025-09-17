A- A+

MÚSICA Mariah Carey faz "esquenta" da COP-30 em palco flutuante em rio no Pará; veja onde assistir Show em palco flutuante, na noite desta quarta-feira em Belém, ajuda a chamar atenção para a cúpula do clima: 'Uma declaração sobre a importância de manter a floresta de pé', diz Roberta Medina

Não foi fácil convencer Mariah Carey a se meter no meio da Floresta Amazônica, num palco flutuante em formato de vitória-régia, sobre um dos braços do Rio Guamá, próximo a Belém, no Pará. A rigor, a cantora americana ainda demonstra apreensão quanto à empreitada. Mas o que importa é que lá deverá estar a diva na noite desta quarta (17) — com os cabelos impecáveis, faça chuva ou faça sol —, como estrela do espetáculo “Amazônia Live”.

A apresentação produzida pela Rock World — empresa responsável pelos festivais Rock in Rio e The Town — funcionará como uma espécie de “largada não oficial” para a Cúpula do Clima, COP30, conferência anual da ONU sobre mudanças climáticas, que este ano acontece na capital paraense, de 10 a 21 de novembro.

— Queremos que este espetáculo seja uma declaração sobre a importância de manter a floresta de pé. Esta é a solução para o clima no planeta e para a economia de cidades dentro de territórios florestais — ressalta Roberta Medina, vice-presidente executiva da Rock World. — A intenção, portanto, é aquecer a conversa com o público “mainstream” para que a COP30 não passe restrita aos políticos e ativistas. Temos que ampliar este debate.





Mariah Carey já está em Belém para show no rio Guamá — Foto: Reprodução / Redes sociais

‘Fora da curva’

O “espetáculo fora da curva”, como define Roberta, contará com a participação das cantoras paraenses Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara, podendo ser visto a partir das 18h15 no Multishow e no Globoplay, que terá sinal aberto para não assinantes. Na Globo, serão exibidos os melhores momentos do evento, com apresentação de Milton Cunha e Kenya Sade, após o programa “Estrela da casa”. Aqui vale frisar: como a apresentação foi idealizada só para a televisão, não haverá presença de público no local.

As negociações com Mariah Carey — que foi uma das atrações do festival The Town no último sábado (13) — se iniciaram há mais de um ano, antes de ela se apresentar no Rock in Rio, em setembro de 2024. Para que a artista e sua equipe entendessem a proposta, foram necessárias muitas e muitas conversas.





Com o palco já montado no Rio Guamá — numa estrutura que pesa 13,2 toneladas e que conta com um elevador interno, no meio, para alçar a cantora e os músicos ao centro da tal vitória-régia cenográfica —, ficou um pouco mais fácil captar a ideia. Aliás, em 2016, na primeira edição do Amazônia Live, algo parecido foi feito: na ocasião, Ivete Sangalo e o tenor Plácido Domingo se juntaram à Orquestra Amazônia Filarmônica para um concerto no meio do Rio Negro, em região próxima a Manaus.

— Desta vez, estaremos no meio de um braço de rio, onde não há nada em volta — detalha Roberta. — Todos estão obviamente apreensivos. Não é corriqueiro, para nenhum artista, ter um barco-camarim e chegar no meio de uma floresta para subir num elevador e cantar no centro de uma flor (risos). Os músicos estão muito entusiasmados. Mas trata-se de uma operação fora do padrão, o que deixa todo mundo num estado de concentração gigantesca. Foram várias reuniões para que eles se sentissem seguros e dissessem: “Então, vamos lá.”

Parte da celebração acontecerá em terra firme. O Amazônia Live aportará, no próximo sábado (20), no Estádio do Mangueirão, na capital paraense, com o evento Grande Encontro por um Mundo Melhor.

Artistas no Mangueirão

A “mobilização popular a favor da floresta”, como definem os organizadores, reunirá 46 mil pessoas numa festa com shows de Ivete Sangalo, Viviane Batidão, Lambateria Baile Show e Lia Sophia. Os ingressos foram disponibilizados gratuitamente.

A ação pretende dar luz a iniciativas locais em prol da Floresta Amazônica, com promoção dos direitos das mulheres, geração de renda, conservação da natureza, turismo de base comunitária, agroecologia, reciclagem e valorização da cultura tradicional. Todas receberam aportes financeiros por meio de um edital de R$ 2 milhões aberto pela Rock World.

— Diferentemente de outros festivais, que nasceram essencialmente pela música, o Rock in Rio surgiu querendo iluminar temas relevantes da sociedade. Foi assim em 1985, junto às pautas da juventude. O que a gente vem fazendo, nos últimos 40 anos, é buscar maneiras de manter esse propósito — diz Roberta. — A gente não se distrai sendo só música e entretenimento. Achamos que dá para usar todo o imediatismo e a força da marca para iluminar algumas conversas e temas que às vezes estão menos visíveis.



Onde assistir

Mariah Carey se apresenta na noite desta quarta-feira (17) em meio à Floresta Amazônica. A cantora americana vai dar seus agudos em um palco flutuante em formato de vitória-régia sobre um dos braços do Rio Guamá, próximo a Belém, no Pará. O Amazônia Live, uma espécie de "esquenta" para a COP-30, que será realizada na capital paraense de 10 a 21 de novembro, terá a participação das cantoras paraenses Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara.

A apresentação foi pensada apenas para a televisão, por isso não haverá plateia no local. Mas Mariah Carey e suas colegas brasileiras podem ser vistas a partir das 18h15 no Multishow e no Globoplay, que terá sinal aberto para não assinantes.

Na Globo, serão exibidos os melhores momentos do evento, com apresentação de Milton Cunha e Kenya Sade, após o programa “Estrela da casa”.

Veja também