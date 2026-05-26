A- A+

IT'S TIME! Mariah Carey traz show natalino pela primeira vez ao Brasil; saiba as datas, cidades e valores Apresentações ocorrem no mês de novembro, em São Paulo e no Rio de Janeiro

Mariah Carey já tem data para voltar ao Brasil, após os shows da cantora no Amazônia Live e no The Town no ano passado. A artista trará ao País pela primeira vez sua turnê natalina, “Mariah Carey’s Christmas Time”, com apresentações em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Os dois shows ocorrem no mês de novembro. Na capital paulista, o espetáculo será realizado no Allianz Parque, no dia 17. Mariah segue para o Rio no dia 21, onde tem apresentação marcada na Farmasi Arena.

A pré-venda de ingressos pelo site Eventim começa nesta quinta-feira (28), às 10h, exclusivamente para clientes Itaú Private Bank e Personalitté. No dia seguinte, no mesmo horário, abre a venda antecipada para os clientes Itaú Unibanco.



A venda geral tem início no dia 1º junho, ao meio-dia, on-line, e às 13h na bilheteria oficial. Os valores dos ingressos variam de R$ 197,50 (meia-entrada para cadeira superior) a R$ 9.995 (inteira para cadeira na primeira fileira da plateia).

A turnê passou a fazer parte da agenda de Mariah Carey a partir de 2014, quando ela celebrou os 20 anos do álbum “Merry Christmas” (1994). De acordo com o comunicado oficial, o show desenhado inclui figurinos especiais e um repertório de clássicos natalinos, como “All I Want For Christmas Is You” e “Silent Night”.



Veja também