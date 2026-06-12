Sex, 12 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta12/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SINGLE

Mariana Aydar abre caminho para novo disco com parceria ao lado de Tato

Cantora lança canção inédita inspirada pelo clima junino e aposta em mensagem de afeto, perseverança e companheirismo

Reportar Erro
Mariana Aydar e Tato lançam, juntos, a canção "Vai dar Certo", primeiro single do disco da cantoraMariana Aydar e Tato lançam, juntos, a canção "Vai dar Certo", primeiro single do disco da cantora - Foto: Clara Assessoria/Divulgação

A cantora Mariana Aydar apresentou nesta semana a faixa “Vai Dar Certo”, primeiro single do álbum que prepara para o segundo semestre deste ano. 

A música reúne a artista ao cantor Tato, vocalista da banda Falamansa, em um encontro que celebra sonoridades ligadas ao universo do forró e das tradições nordestinas.

Com produção musical assinada por Tó Brandileone, a composição aposta em uma atmosfera luminosa e contagiante para abordar temas como amizade, confiança e a capacidade de seguir adiante diante dos desafios, transformando a esperança cotidiana em um refrão de fácil identificação com o público.

Leia também

• Faringes da Paixão e Forró Samba com André Rio e Carla Rio agitam o fim de semana no Recife e RMR

• Sorriso Maroto confirmado na programação do Samba Recife 2026; saiba mais

• Flaira Ferro leva "Afeto Radical" à Europa em extensa série de apresentações

A canção nasceu de um processo colaborativo envolvendo Duani, Indy, Mariana Aydar, Tato e Thiago Lopes. O texto aborda os ciclos da vida, os momentos de pausa e retomada e a importância das relações afetivas no enfrentamento das dificuldades. 

O lançamento chega acompanhado de um visualizer dirigido por Autumn Sonnichsen, responsável também pelas imagens de divulgação e pela fotografia de capa. 

A identidade visual foi desenvolvida por Mateus Alves. A realização do projeto reúne as produtoras Brisa Records e Lfmaisc Produções Artísticas, com coordenação executiva de Laís Lira e distribuição da Altafonte Brasil.

A chegada da música ao público foi planejada para coincidir com o período das festas juninas, época em que ritmos ligados à cultura popular brasileira ganham maior visibilidade e circulação.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter