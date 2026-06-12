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SINGLE Mariana Aydar abre caminho para novo disco com parceria ao lado de Tato Cantora lança canção inédita inspirada pelo clima junino e aposta em mensagem de afeto, perseverança e companheirismo

A cantora Mariana Aydar apresentou nesta semana a faixa “Vai Dar Certo”, primeiro single do álbum que prepara para o segundo semestre deste ano.

A música reúne a artista ao cantor Tato, vocalista da banda Falamansa, em um encontro que celebra sonoridades ligadas ao universo do forró e das tradições nordestinas.

Com produção musical assinada por Tó Brandileone, a composição aposta em uma atmosfera luminosa e contagiante para abordar temas como amizade, confiança e a capacidade de seguir adiante diante dos desafios, transformando a esperança cotidiana em um refrão de fácil identificação com o público.

A canção nasceu de um processo colaborativo envolvendo Duani, Indy, Mariana Aydar, Tato e Thiago Lopes. O texto aborda os ciclos da vida, os momentos de pausa e retomada e a importância das relações afetivas no enfrentamento das dificuldades.

O lançamento chega acompanhado de um visualizer dirigido por Autumn Sonnichsen, responsável também pelas imagens de divulgação e pela fotografia de capa.

A identidade visual foi desenvolvida por Mateus Alves. A realização do projeto reúne as produtoras Brisa Records e Lfmaisc Produções Artísticas, com coordenação executiva de Laís Lira e distribuição da Altafonte Brasil.

A chegada da música ao público foi planejada para coincidir com o período das festas juninas, época em que ritmos ligados à cultura popular brasileira ganham maior visibilidade e circulação.



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