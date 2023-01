Mariana Aydar e Elba Ramalho lançam single e clipe em parceria

A- A+

“Quadrado Vivo”, canção de Nizan Guanaes já disponível nas plataformas de música, traz as vozes das cantoras Mariana Aydar e Elba Ramalho. A faixa produzida por Duani, conta com a sanfona de Cosme Viera e flauta de Fábio Luna que embalam o forró contagiante que serve de cenário para falar sobre a preservação da cultura e da natureza.

É um canto pela preservação da cultura e natureza nos paraísos naturais, como Trancoso, que ano após ano sofre com a exploração desenfreada de suas maiores riquezas. Mariana, Elba e Nizan não estão juntos no projeto à toa, os três possuem uma forte ligação com o local e a comunidade, e entoam em “Quadrado Vivo” um chamado que une pessoas diversas com um objetivo em comum.



Ouça:

“Um dia o Nizan me ligou dizendo que tinha uma música que ele queria que eu cantasse, era um forró e me mostrou essa composição, eu me apaixonei de primeira, adoro ele compondo e muita gente não sabe esse lado talentoso dele. Uma música que carrega uma bandeira importante de se levantar, a preservação da natureza e da cultura local de Trancoso, terra que sou profundamente apaixonada e tenho acompanhado toda a transformação. Uma região que frequento desde 1995, onde me renovo, me reconecto, tenho amigos pra vida toda, coloco meu pé no chão”, explica Mariana Aydar.



“É uma relação de muita cumplicidade. Eu amo Trancoso e me sinto acolhida por Trancoso. São mais de 35 anos de integração com a comunidade, sou madrinha de muitas crianças, batizei muita gente lá na Igrejinha, me sinto parte da comunidade. Vi toda uma geração crescer, acompanhei as felicidades e tristezas de muitos nativos que são amigos queridos. Definitivamente, um caso de amor. Precisamos preservar e eternizar as coisas boas de Trancoso. Uma alegria participar do projeto”, celebra Elba.

Elba Ramalho importante nome da música brasileira, nordestina e do forró, é também madrinha de Mariana e possui profunda conexão com a região.



A cantora ainda comenta sobre sua relação com Mariana: “Acima de tudo, a Mari é uma amiga querida. Mais do que apaixonadas pela música, pelo forró, somos amigas e já passamos por algumas aventuras em Trancoso. Na minha trajetória, eu tive que ser guerreira, assim como Marinês foi para cantar forró em um ambiente masculino; a Mari também tem esse espírito ousado e desafiador. Um orgulho ter contribuído de alguma maneira com a formação dela como artista.”

Surgiu então a ideia de um clipe, e o cenário não poderia ser outro. Mais do que mostrar a natureza como pano de fundo, as artistas e Nizan queriam transpor no vídeo, o que eles próprios sentiam e enxergavam, e não havia outro modo, se não trazendo os personagens da vida real para o clipe. Figuras que representam a cultura daquela região. São eles que dão vida àquele Quadrado.



Assista:

A canção

Nizan Guanaes conta como foi o processo de composição da música. “No último ano eu fiquei 60 dias trabalhando de Trancoso. Eu andava na praia e pensava da importância de cuidar de tudo aquilo, sabe? Como é preciso ter um coração de nativo. Então, essa música foi tomando conta de mim. A beleza do mar, a beleza do rio e ao mesmo tempo o rio verde já ficando poluído. Quando chega gente de fora, chega coisas boas, como investimento e emprego, mas também vai chegando o problema", comenta.



"Então, os nativos, as pessoas raízes de Trancoso que nasceram lá ou as pessoas como eu que Trancoso nasceu em mim precisam cuidar da cidade. Eu conheço a Mariana desde que ela era pequena. Foi natural fazer um forró para lembrar a época do Loucos e do Para Raio, lugares de forró em Trancoso, porque na minha cabeça, Trancoso é forró. E eu gostaria muito que essa música através da Mariana Aydar e da Elba, que é a cara e a alma de Trancoso. Elba mora em Trancoso e Trancoso mora em Elba. É daí que tudo isso vem, de uma relação meio carnal com Trancoso. É o lugar do mundo em que eu mais me fortaleço, recarrega a minha alma”, explica o compositor.

Clipe

Com direção de fotografia de Azul Serra e produção de Raphael Bottino, o videoclipe reveza cenas de Mariana e Elba interpretando a canção, com os nativos. No vídeo pedem a São João, padroeiro de Trancoso, a devida proteção que a cidade precisa; e quem vêm representando São João é Sr. Bernardo, benzedeiro de Trancoso, que infelizmente acabou falecendo de Covid durante a pandemia e hoje abençoa Trancoso como um verdadeiro santo.

Capa do single "Quadrado Vivo"

