Mariana Aydar e Mestrinho são mais uma atração confirmada no Coala Festival; confira

Após confirmar 5 a Seco e Xande de Pilares cantando Caetano veloso, o Coala Festival anunciou mais uma atração, nesta terça-feira (23). O evento receberá o show da cantora Mariana Aydar e do sanfoneiro e compositor Mestrinho. A dupla se prepara para criar uma atmosfera apresentando canções do seu primeiro álbum em parceria, lançado recentemente.



A celebração da edição de 10 anos do Coala acontece nos dias 6, 7 e 8 de setembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Os ingressos já estão disponíveis (acesse aqui).

“É um show que valoriza a cultura do forró pé de serra e a cultura popular brasileira, mantendo acesa a chama e dando a visibilidade que esse gênero merece”, avalia a dupla.

Mariana Aydar e Mestrinho foram apresentados pelo cantor Dominguinhos e, desde então, a amizade e a parceria na música entre os dois tomou forma. Os caminhos dos artistas com o Coala já se cruzaram anteriormente: eles abriram a edição virtual do evento, em 2020.

Agora, eles levam ao palco o disco Mariana e Mestrinho (2024), produzido por Tó Brandileone (integrante da banda 5 a Seco). O trabalho carrega a sonoridade do forró de gala ao pé da letra e conta com participações de artistas como Gilberto Gil, Juliana Linhares e Isabela Moraes; além de releituras de clássicos como “Te faço um Cafuné” e “Preciso do Seu Sorriso”.

Sobre o Coala Festival

Em 2024, o Coala completa 10 anos e já não é mais apenas um festival. Ao longo dos anos, o Coala foi ganhando novas camadas e ampliando sua atuação para diversas áreas dentro do ecossistema da música, não só fomentando o cenário nacional, mas também exportando para o mundo o trabalho de artistas brasileiros.



Atrações já confirmadas:

5 a Seco

Xande de Pilares

Mariana Aydar e Mestrinho

SERVIÇO

Coala Festival 2024

Datas: 6, 7 e 8 de setembro (sexta, sábado e domingo)

Local: Memorial da América Latina - Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda - São Paulo/SP

Valores:

Passe para três dias: R$ 380

Passe para dois dias: R$ 270

Cliente Elo - Passe para três dias: R$ 370

Cliente Elo - Passe para dois dias: R$ 260

Ingressos no site do Festival







