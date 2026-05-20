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STREAMING Mariana Lima destaca complexidade de Marta, sua personagem em "Os Outros" A atriz buscou referências em mulheres atravessadas por crises íntimas e afetivas para construção da personagem

Em uma série marcada por personagens intensos e conflitos cada vez mais imprevisíveis, Mariana Lima encontrou em Marta, seu mais recente personagem na série “Os Outros”, do Globoplay, um dos papéis mais complexos de sua carreira.

Mesmo concebida como uma produção com começo, meio e fim definidos, “Os Outros” foi se expandindo ao longo das temporadas, abrindo espaço para novas camadas dramáticas e transformando seus personagens conforme a trama avançava. No caso de Mariana, isso significou mergulhar em uma mulher difícil de decifrar, tanto para o público quanto para a própria atriz.

“A Marta é uma mulher super complexa, ambígua. É uma história que se desdobra, tem muitas camadas. Acontece tanta coisa que foi difícil falar sobre a personagem em determinados momentos sem revelar spoilers”, afirma.

Frustrado e se sentindo descartado do trabalho, de onde foi recém-demitido, Roberto, papel de Lázaro Ramos, aproveita o momento para colocar em prática o plano de uma rotina mais sossegada e investe na compra de uma casa na serra. Marta, mesmo relutante, aceita a mudança proposta pelo marido, mas esconde um segredo.

“A Marta traz uma série de conflitos. Ao mesmo tempo que ela é casada com um homem que ela ama, ela tem um amante. E enquanto vive numa casa na Zona Sul, ela também vai para o mato com o marido viver o sonho dele, sem saber exatamente qual é o sonho dela”, aponta.

Para construir essa complexidade emocional, Mariana buscou referências em mulheres atravessadas por crises íntimas e afetivas. Segundo a atriz, a diretora artística Luísa Lima apresentou personagens femininas marcadas pela solidão, pela dificuldade de recomeçar e pela sensação constante de inadequação.

“São conflitos de querer mudar e não conseguir. Querer ser outra pessoa e não conseguir. A Marta é cheia de contradições e dilemas”, defende.

Ao longo da série, Mariana acredita que esse equilíbrio entre intensidade emocional e ambiguidades constantes se tornou uma das principais marcas de “Os Outros”.

“A série demanda atores muito dispostos a um mergulho profundo, com elasticidade para essa gincana dos tons que a série apresenta, que podem se entregar ao drama profundo e à ironia na mesma medida”, finaliza.

“Os Outros” – Nova temporada disponível para os assinantes Globoplay.

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