A- A+

Cultura Mariana Ribas assume Secretaria de cultura do Rio para Marcelo Calero voltar à Câmara dos Deputados Ex-secretário assume mandato de deputado federal como suplente do partido PSD; Mariana era secretária executiva da pasta

Mariana Ribas foi nomeada secretária de cultura da cidade do Rio, após exoneração "a pedido" de Marcelo Calero, que ocupava o cargo desde o fim de janeiro de 2023. Calero sai do posto para assumir o mandato de deputado federal como suplente do partido PSD. A publicação foi feita no Diário Oficial do município nesta terça-feira, dia 9.

Margareth Menezes: 'Lula quer cultura como vetor econômico do Brasil', diz ministra, que analisa os 100 dias de recriação do MinC

Mariana era secretária executiva da pasta e, segundo a secretaria, assume o posto temporariamente, focada no lançamento do plano de investimentos, que acontece na próxima sexta-feira (dia 12) e promete injetar R$ 373 milhões na cultura da cidade. Ela já havia ocupado o cargo entre fevereiro e agosto de 2019, e também o da presidência da RioFilmes, entre março de 2015 e julho de 2016.

Veja também

trajetória Rita Lee: veja fotos da carreira, vida pessoal e momentos marcantes da rainha do rock brasileiro