Mariana Rios e a jornada das mulheres "tentantes": entenda a luta da atriz para engravidar e ser mãe

Mariana Rios leva uma vida de “tentante”, como ela mesma contou em entrevista ao Globo, em fevereiro deste ano, ao falar sobre as tentativas de engravidar. Ao lado do namorado, o empresário Juca Diniz, a atriz busca realizar uma inseminação artificial. Parte dessa jornada é compartilhada com os seguidores no documentário “Basta sentir: maternidade”, no qual Mariana faz relatos sobre sua experiência — como o que emocionou os fãs na última quarta-feira (23).

“Oi, pessoal, como eu estou dividindo tudo com vocês... Eu acabei de receber uma ligação do meu médico, doutor João. Porque a gente tinha conseguido um número muito bom de embriões”, diz ela no vídeo. “Hoje eu vou me dar o direito de ficar assim, mas amanhã eu vou acordar melhor”, continua, chorosa. O vídeo não tem maiores explicações sobre o acontecido.





Na legenda da publicação, ela escreveu: “Eu esperava, do fundo do meu coração, começar a quinta temporada do meu documentário no ‘Basta sentir: maternidade’ com uma notícia feliz. Para tudo aquilo que foge ao nosso entendimento existe apenas uma palavra: aceitação! E é com ela que sigo agora”.

Na quinta-feira (24), em outro vídeo, Mariana revelou que sempre foi seu sonho ter um filho, mas, ao longo dessa jornada, precisou lidar com a dor de não conseguir engravidar de forma natural e descobriu que seu estoque de óvulos era muito baixo para congelamento. Depois, ela começou a fazer um tratamento. “No primeiro estímulo para congelamento, foram 12 dias aplicando injeções de hormônio na barriga, com o emocional comprometido, corpo bem inchado. No final, recebi a notícia de que dos 12 óvulos coletados, apenas um era bom, e teríamos que repetir o processo. Comecei de novo e, nessa segunda leva, nenhum era bom o suficiente”, disse.

Ela continuou: “Depois de um longo processo, conseguimos 9 embriões formados. Muita felicidade, vibramos de alegria e tivemos certeza de que ia dar certo. Mas essa alegria imensa desabou quando o médico nos falou que nenhum dos embriões eram bons e não se desenvolveram”, contou ela. “Ou seja, tudo o que eu fiz até agora, todas as coletas, injeções, processo para que eu chegasse até aqui… foram jogados fora. Eu volto à estaca zero.”

O processo pela gravidez da artista já dura um certo tempo, tendo ela já falado sobre a vivência em outros momentos. Em fevereiro deste ano, Mariana afirmava estar na fase de coleta de óvulos. Cinco anos atrás, a atriz sofreu um aborto espontâneo durante os primeiros meses de gravidez.

Mariana afirma que, depois do aborto espontâneo, se tornou uma outra mulher.

— É um processo muito lento que testa a sua ansiedade e paciência porque é tudo muito demorado. Fazer o exame, a sequência de estímulos, preparar o corpo para congelar os óvulos. Nem sempre você consegue em uma coleta a quantidade ideal de óvulos e você precisa ter um número bom para começar o processo de fecundação — disse a atriz ao GLOBO.

