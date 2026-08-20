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Mariana Rios e Juca Diniz oficializam noivado em jantar intimista

Em entrevista à Vogue Noivas Brasil, a atriz contou que não esperava o pedido de casamento

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Mariana Rios e Juca Diniz oficializam noivado em jantar intimistaMariana Rios e Juca Diniz oficializam noivado em jantar intimista - Foto: Reprodução/Instagram/@voguenoiva

Mariana Rios e Juca Diniz oficializaram o noivado na noite de terça-feira, 18, em um jantar intimista para familiares e amigos próximos. O casal ficou noivo em julho, durante uma viagem a Cascais, em Portugal, e pretende se casar no próximo ano.

Para a celebração, Mariana usou um vestido branco acetinado, com frente única e gola alta, da marca Francesca. O jantar teve cardápio assinado pela chef Terezinha Botelho.

Em entrevista à Vogue Noivas Brasil, a atriz contou que não esperava o pedido de casamento. Juca preparou a surpresa durante um encontro da família em Cascais. "O pedido foi em Portugal, com a família toda reunida em Cascais. Eu não esperava! Foi lindo e emocionante!", relatou.

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O jantar também serviu para o casal conversar com os pais sobre os preparativos do casamento. A data e o local ainda não foram definidos. "Fizemos o jantar de noivado para celebrar esse momento ao lado dos nossos pais, e já falar sobre os preparativos para o casamento que acontecerá no próximo ano. Quanto à data e lugar, ainda estamos conversando e logo logo planejamos revelar", contou à Vogue.

Mariana e Juca estão juntos desde setembro de 2023. Em dezembro de 2025, eles tiveram o primeiro filho, Palo, por meio de fertilização in vitro.

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