Mariana Rios faz desabafo sobre morte do irmão em acidente doméstico: "Nunca foi fácil"

A atriz e apresentadora Mariana Rios fez um desabafo, por meio das redes sociais, ao rememorar a perda do irmão, durante a infância, em decorrência de um acidente doméstico.

Ela tinha 4 anos à época em que Diogo, então com 2 anos, tomou um choque, em casa, e não resistiu às lesões provocadas pela descarga elétrica.

A família da artista, hoje com 39 anos, havia acabado de se mudar para uma cidade no Tocantis quando o fato aconteceu.



"A primeira imagem que vem na minha cabeça, sobre a minha infância, sou eu dentro de um caminhão ou uma camionete, com o o motorista, minha mãe, eu, o Diogo e uma caixa de chiclete de tutti-frutti, fazendo uma viagem bem longa. Era um chiclete atrás do outro", relembrou ela, em vídeo publicado na plataforma Basta Sentir Maternidade, ao citar as memórias que guarda até hoje do irmão.



O luto familiar é abordado, de maneira breve, no novo episódio do projeto que Mariana Rios mantém acerca do tema maternidade — o assunto será detalhado nos próximos vídeos que serão postados na plataforma, voltada para mulheres que, assim como ela, estejam em busca da realização do sonho de ser mãe.



"Conversar sobre a partida do meu irmão Diogo com minha mãe nunca foi fácil! As lembranças, a emoção chegam com tudo e mexem muito com a gente! Mas eu acredito que a cura sempre vem através da fala! A palavra tem esse poder!", declara ela.

