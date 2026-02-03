BBB26
Maxiane cogita não vetar mais Ana Paula da sua festa e mira em outro alvo; saiba qual
Pernambucana, Líder da semana, terá sua festa realizada nesta quarta (4)
Ao que parece, Maxiane mudou o alvo que vai ser vetado de sua festa nesta quarta (3), no BBB26.
Inicialmente decidida em tirar a mineira Ana Paula Renault, contando que ela voltará do Paredão - aliás, ela foi para a berlinda por escolha da Líder - a pernambucana falou que pode mandar Milena para o "Barrados no Baile".
"Tenho motivos pra vetar Milena (...) Foi ela que levou a gente pro Tá com Nada", comentou Maxiane, em papo com Samira, Marciele e Sarah Andrade - trio que reforçou sobre a contribuição de Milena ao deixar a casa "sem comida".
"Ela foi o estopim pra gente ir pro Tá com Nada (...) Nada mais justo", alfinetou Sarah durante conversa com as sisters.