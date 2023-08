A- A+

Mundo Marianne Dubois resgata e transforma a arte milenar do"découpage", saiba mais; Artista suíça une tradição e modernidade em esculturas de papel que retratam as complexidades do ser humano

Marianne Dubuis observa atentamente através de uma lupa, utlizando um cortador fino para fazer pequenas incisões no papel, enquanto esculpe quadrinhos com representações da vida e das emoções humanas.

A designer de 64 anos está reinventando a tradicional arte suíça de recorte de papel, que normalmente retrata paisagens e vacas sendo conduzidas para os pastos de montanha, ao infundir uma grande dose de poesia e modernidade no seu trabalho.

Dubuis, que é florista de formação, se dedica ao recorte de papel desde a infância e agora passa cerca de seis horas por dia em sua paixão.

Em seu estúdio em casa, localizado na região de Pays-d'Enhaut, onde a tradição suíça nasceu há cerca de 200 anos, ela exibiu sua arte, usando tesouras ou um cortador para esculpir cenas detalhistas e inspiradas nas florestas de Chateau d'Oex e nas pessoas ao seu redor.

As obras, em preto e branco ou em cores, já foram exibidas na Suíça, França, Alemanha e Japão.

Algumas delas, com mais de um metro de altura, estão em exposição até 6 de setembro no novo Centro Suíço de Recorte de Papel em Chateau d'Oex, uma vila pitoresca nos pré-Alpes da Suíça ocidental.

"Estou muito orgulhosa do recorte de papel e do que ele representa para a Suíça. É uma maneira de representar nossos valores, nossas raízes", disse ela.

No entanto, "se continuarmos fazendo as mesmas coisas repetidamente, a tradição morre", disse Dubuis, que pretende reinventar a arte do recorte de papel à sua própria maneira.

Cenas alpinas clássicas



O recorte de papel teve origem na Ásia e se espalhou para a Europa por volta do século XVII.

Johann-Jakob Hauswirth, um trabalhador agrícola que morreu na pobreza no século XIX, é considerado o pai da forma de arte na Suíça.

Quando surgiu a oportunidade, ele pegou suas tesouras e retalhos de papel e começou a criar representações ingênuas de cenas alpinas e do ritual anual de conduzir as vacas até a montanha para pastar.

Em seguida, ele deixava essas criações como um presente de agradecimento após uma refeição.

Suas obras, assim como as criações mais numerosas de outros mestres na área, como Louis Saugy e Christian Schwitzguebel, são leiloadas por "dezenas de milhares de francos (dólares)", segundo Emmanuel Bailly, da casa de leilões Beurret & Bailly Auktionen.

Perto da natureza, Dubuis se inspira na floresta.

Seus recortes, alguns dos quais também são vendidos por dezenas de milhares de francos, refletem suas emoções e também contam uma história de vida, como uma biografia em papel esculpido.

"Quando tenho uma encomenda particular, as pessoas vêm e me contam sobre suas vidas", disse ela. "Eu coloco o que sinto sobre essa pessoa; a essência do que me contaram."

De Guilherme Tell à ONU



Essa abordagem trouxe conforto, ajuda e alívio, segundo ela, citando um trabalho criado para um pai que perdeu seu filho, ou um para um casal prestes a se separar, mas que reconsiderou ao ver o recorte que representava a jornada de seus anos juntos.

Com o trabalho de Dubuis, "há algo espiritual", disse Monique Buri, vice-presidente da Associação Suíça de Recorte de Papel, que tem cerca de 500 membros.

Dubuis mescla modernidade com tradição para esculpir imagens da Suíça atual.

No final de 2021, ela criou uma obra de 50 centímetros quadrados representando heróis históricos como Guilherme Tell, além de chocolate, helicópteros de resgate em montanhas ou organizações internacionais sediadas no país, como as Nações Unidas e a Cruz Vermelha.

Pierre Mottier, diretor da associação que administra o museu que abriga o Centro Suíço de Recorte de Papel, disse: "É muito bom fazer vaquinhas e camurças, mas também é muito interessante recortar outras coisas".

A modernidade também possui seus perigos, com um número crescente de empresas fabricando recortes com lasers.

Mas Dubuis diz que não está preocupada.

Com as máquinas a laser, "a alma está faltando".

