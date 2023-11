Marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa se pronuncia sobre acusação de agressão; veja

Após a apresentadora Ana Hickmann registrar um boletim de ocorrência contra o marido, Alexandre Correa, por lesão corporal e violência doméstica, na tarde de sábado (11), o empresário publicou uma nota de esclarecimento em suas redes sociais sobre a acusação de agressão, pedindo desculpas à família e alegando que se trata de um caso isolado, "que não gerou maiores consequências".

"De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo veiculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno. Aproveito a oportunidade para pedir minhas mais sinceras desculpas a toda a minha família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo zelo, carinho e respeito, como assim trato as 7 mulheres com quem trabalho no meu escritório", diz a nota.