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FAMOSOS Marido de Cleo Pires explica a decisão do casal de não ter filhos: "Vimos o mundão como está" Casados a cinco anos, os dois já consideraram a possibilidade de adotar uma criança

Leandro D'Lucca, marido de Cleo Pires, contou que o casal desistiu, por enquanto, dos planos de ter um filho biológico. Em uma conversa com seguidores nas redes sociais, o empresário explicou que os dois chegaram a planejar a gravidez, mas mudaram de ideia após refletirem sobre o mundo atual.

"Eu e a Cleo decidimos ter filhos, mas depois não mais, porque vimos o mundão como que está. Colocar uma pessoa nesse mundo é f***. Então, hoje, não teremos filhos", afirmou.

Leandro também foi questionado sobre a idade de Cleo, que tem 43 anos, e disse que o tempo biológico não seria um impedimento para o casal. Segundo ele, os dois já consideraram a possibilidade de adotar uma criança.

"Já pensamos em adotar e não ter filho só biológico. Então isso (tempo) não é problema", contou.

Leandro, também de 43 anos, já é pai de Gael, de 13, fruto do relacionamento anterior com a atriz e modelo Dani Pavan. Ele e Cleo estão casados há cerca de cinco anos.

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