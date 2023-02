A- A+

BBB 23 Marido de Fred Nicácio fala sobre aniversário do brother, nesta quinta-feira (23). Veja a mensagem Nas redes sociais, Fábio Gelonese se declara para o marido Fred Nicácio

Fred Nicácio completa 36 anos nesta quinta-feira (23). Confinado no reality, o brother passa a data longe do marido Fábio Gelonese, que comentou o fato de passar este momento longe do médico.

"Vai ser bem diferente. No começo do namoro, a gente passava longe porque ele estava em outro Estado. Depois que casamos, todos os anos a gente passou juntos, então é o primeiro aniversário que eu vou passar longe dele em pelo menos quatro anos", diz.

A declaração foi dada em entrevista ao GShow. Fábio Gelonese ainda disse estar orgulhoso do marido e torcer por uma premiação à altura no dia de hoje. "ganhar a Prova do Líder", soltou.

