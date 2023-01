A- A+

bbb 23 Marido de Fred Nicácio sai em defesa do brother após irmão expor o médico Fábio Gelonese usou as redes sociais para publicar uma carta aberta

Fábio Gelonese, marido de Fred Nicácio do BBB 23, usou as suas redes sociais para sair em defesa do brother contra um de seus irmãos: "Tomei ciência de algumas matérias repercutindo o post de um dos irmãos do meu marido que circularam em grandes veículos de imprensa e perfis de internet, em um momento de fragilidade dele no jogo e sem que pudesse se defender", disse, em nota.

Fabio está com Fred desde 2015 e disse ter vivido ao lado do confinado tudo o que o irmão relatou. "Como foi citado em uma das matérias, "toda história tem dois lados". Não gostaria de fazer mídia com uma situação tão triste e dolorosa na vida dele", pediu.

