INFLUENCIADORES Marido de Isabel Veloso convida seguidores para oração em hospital: "Interceder pela vida" Encontro está marcado para o dia 29, antes do Ano Novo

Lucas Borbas, marido de Isabel Veloso, usou os stories do Instagram na segunda-feira, 22, para atualizar o estado de saúde da influenciadora, internada desde 26 de novembro. Segundo ele, o quadro segue grave, e Isabel permanece instável na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Na rede social, Lucas convidou as pessoas para uma corrente de oração no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, onde a influenciadora está hospitalizada. O encontro está marcado para o dia 29, antes do Ano Novo. "Para não atrapalhar ninguém, quero convidar você para a gente interceder pela vida da Isabel lá no gramado do Erasto", disse.

O marido destacou que a proposta é orar não apenas por Isabel, mas também pelos demais pacientes do hospital. "Somente a gente consegue mudar a realidade das coisas. A gente tem que tirar todo pensamento negativo. Ah, o médico falou: ‘A Isabel teve piora’. Não, a Isabel teve melhora hoje. E você tem que acreditar nisso. Eu acredito nisso", refletiu.

Lucas também convidou pessoas que saibam cantar e tocar violão para participar do evento. "Tenho certeza que, a partir do momento que a gente começar a orar pela Isabel, interceder por ela, louvar a Deus ali, cantar e colocar energias positivas naquele lugar, a Isabel vai sentir. E todas as pessoas ao redor vão mudar e vão ter melhora", declarou.

O estado de saúde de Isabel Veloso

Isabel está internada no Hospital de Curitiba desde 26 de novembro. Na época, os exames apontaram um excesso de magnésio no sangue e ela chegou a ser transferida para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas teve alta e continuou o tratamento no quarto.

Poucos dias depois, a influenciadora foi internada novamente na UTI, após ser diagnosticada com um quadro grave de pneumonia, e no último dia 4, foi entubada pela segunda vez.

No último dia 15, Lucas Borbas, marido de Isabel, falou sobre o estado de saúde dela. Ele informou que a influenciadora estava sedada e estável, enquanto a família aguardava pelo resultado de exames.

A jovem de 19 anos foi diagnosticada em 2021 com um linfoma de Hodgkin, câncer agressivo que se origina no sistema linfático e passou por tratamento paliativo por anos. Em maio de 2025, ela revelou que a doença estava em remissão, contrariando o prognóstico de muitos médicos e, em outubro, passou por um transplante de medula.



