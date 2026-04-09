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SAÚDE

Marido de Kelly Key, Mico Freitas recebe alta após AVC: ''um dia de cada vez''

A cantora compartilhou a informação com seus seguidores no Instagram

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Kelly Key informou que o marido Mico Freitas teve alta hospitalar Kelly Key informou que o marido Mico Freitas teve alta hospitalar  - Foto: Reprodução/Instagram

Mico Freitas, marido de Kelly Key, recebeu alta médica nesta quinta-feira, 9, após sofrer um AVC em casa. A cantora compartilhou a informação com seus seguidores no Instagram e explicou que o empresário seguirá com medicação em casa.

"O exame que estávamos aguardando veio inconclusivo, então vamos precisar fazer um mais específico na quinta-feira. Como o quadro dele está estável, pudemos vir para casa e seguir por aqui até lá com medicação", escreveu.

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"Agora seguimos com calma, acompanhando tudo de perto, à espera desse novo resultado que pode orientar os próximos passos", continuou, revelando que a médica responsável pelo caso é a única neurologista brasileira em Lisboa. "Eu não acredito em coincidências, acredito em propósito. Um dia de cada vez, com fé "

Aos 44 anos, Mico Freitas sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico na última segunda-feira, 6, enquanto o casal estava em casa, em Lisboa, Portugal.

Segundo Kelly Key, os primeiros sintomas foram percebidos rapidamente, com alterações na fala e perda de coordenação motora. O atendimento ágil foi determinante para impedir a evolução do quadro.

Mico foi internado em um hospital e, após exames, foi constatado que o AVC foi causado por um coágulo em pequenas ramificações do cérebro. Ele foi transferido entre hospitais até chegar a uma unidade especializada.

Casados desde 2004, Kelly Key e Mico Freitas estão juntos há mais de duas décadas e têm dois filhos. Kelly também é mãe de Suzanna Freitas.

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