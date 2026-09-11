Marido de Marco Pigossi critica IA em novo post: "Quando assumir o controle, estarei na fazenda"
Marco Calvani se manifesta após alertas sobre o fim da humanidade e fãs aproveitam para se declarar: 'A IA não pode fazer uma cópia sua'
Esta semana, a humanidade acordou mais preocupada com a declaração de um pesquisador da empresa americana Anthropic, que disse haver uma chance superior a 10% de que a inteligência artificial (IA) "possa matar todos os humanos" na próxima década. Marido do ator brasileiro Marco Pigossi, o dramaturgo e cineasta Marco Calvani se mostrou preocupado com a notícia.
Nesta quinta-feira (10), ele compartilhou um vídeo sobre o assunto em seus stories e aproveitou para fazer um post enigmático que soa como um desabafo e uma crítica à tecnologia.
Postando uma foto sua com expressão fechada, ele escreveu: "Quando a IA assumir o controle, estarei na fazenda".
Leia também
• Lulu Santos faz viagem romântica com o marido, Clebson Teixeira
• Quem é o namorado discreto de Mariana Ximenes, líder de banco que movimenta bilhões em Nova York
• Paolla Oliveira estrela nova série da Netflix e será dirigida por ex-namorado
Nos comentários, diversos fãs concordaram com a preocupação, enquanto outros aproveitaram para encher o cineasta de elogios. "A IA não pode fazer uma cópia de você", disse um fã. "Você é de tirar o fôlego", disse outro. O próprio marido, Marco Pigossi, deixou um emoji de coraçãozinho para o amado.
Calvani se casou com o ator brasileiro Marco Pigossi em agosto de 2024 ano na Toscana, na Itália. No ano passado, o casal já havia oficializado a união no civil.
A aproximação ocorreu durante o desenvolvimento do filme "Maré alta", estrelado por Pigossi. Em entrevista à Variety, o brasileiro contou que havia uma história de amor por trás da história de amor do projeto. "Nós estávamos nos apaixonando enquanto ele terminava o roteiro", explicou.