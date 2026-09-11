A- A+

FAMOSOS Marido de Marco Pigossi critica IA em novo post: "Quando assumir o controle, estarei na fazenda" Marco Calvani se manifesta após alertas sobre o fim da humanidade e fãs aproveitam para se declarar: 'A IA não pode fazer uma cópia sua'

Esta semana, a humanidade acordou mais preocupada com a declaração de um pesquisador da empresa americana Anthropic, que disse haver uma chance superior a 10% de que a inteligência artificial (IA) "possa matar todos os humanos" na próxima década. Marido do ator brasileiro Marco Pigossi, o dramaturgo e cineasta Marco Calvani se mostrou preocupado com a notícia.

Nesta quinta-feira (10), ele compartilhou um vídeo sobre o assunto em seus stories e aproveitou para fazer um post enigmático que soa como um desabafo e uma crítica à tecnologia.

Postando uma foto sua com expressão fechada, ele escreveu: "Quando a IA assumir o controle, estarei na fazenda".

Nos comentários, diversos fãs concordaram com a preocupação, enquanto outros aproveitaram para encher o cineasta de elogios. "A IA não pode fazer uma cópia de você", disse um fã. "Você é de tirar o fôlego", disse outro. O próprio marido, Marco Pigossi, deixou um emoji de coraçãozinho para o amado.

Calvani se casou com o ator brasileiro Marco Pigossi em agosto de 2024 ano na Toscana, na Itália. No ano passado, o casal já havia oficializado a união no civil.

A aproximação ocorreu durante o desenvolvimento do filme "Maré alta", estrelado por Pigossi. Em entrevista à Variety, o brasileiro contou que havia uma história de amor por trás da história de amor do projeto. "Nós estávamos nos apaixonando enquanto ele terminava o roteiro", explicou.

Veja também