Marido de Rita Lee diz que cantora está "se fortalecendo e se recuperando"

Marido de Rita Lee, Roberto Carvalho usou a internet para informar sobre o estado de saúde da cantora, que foi internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, no Brasil, na madrugada desta sexta-feira, dia 24 de fevereiro. Em 2021, ela foi diagnosticada com um câncer de pulmão.

"Gente, quero lhes informar que a Rita está bem, se fortalecendo, se recuperando. Sabe-se que sempre existirão exames de monitoramento e terapias a serem realizados, que resultarão eventualmente em internações, uma vez que se tem que lidar com a doença e os efeitos colaterais dos tratamentos. Agradecemos o tsunami de amor, carinho e positividade que temos recebido. Obrigado mesmo. E vamos em frente, e que as Grandes Luzes do Universo estejam nos guiando por todos os caminhos.""

