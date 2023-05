Marido de Rita Lee, Roberto de Carvalho publica homenagem em rede social; confira

A- A+

O músico Roberto de Carvalho, marido de Rita Lee, publicou na última quinta-feira (11) uma homenagem a sua falecida esposa: "Saudade dilacerante, meu amor". Confira:

Ao longo do período de luto, o artista também publicou vídeos de fãs cantando a música "Chega Mais" do lado de fora do Planetário do Ibirapuera, em São Paulo, onde aconteceu o velório. Roberto e Rita Lee estavam juntos há 46 anos, no amor e nos palcos. Juntos, tiveram os filhos Beto, João Lee e Antônio.





