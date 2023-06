A- A+

Celebridades Marido de Tati Machado a surpreende no Encontro e os dois se beijam ao vivo; assista Repórter é casado com o cineasta Bruno Monteiro há 12 anos

A repórter Tati Machado foi supreendida com a aparição de seu marido no "Encontro com Patrícia Poeta", nesta sexta-feira (23). O programa acontecia abordando temas juninos na véspera do dia de São João e Tati comandava a "barraca do beijo" no estúdio da Globo, quando foi surpreendida pelo marido, o cineasta Bruno Monteiro.

Patrícia Poeta, então, deixou Tati tímida e sem palavras sugerindo que a colega deveria beijar quem aparecesse. "Não vai rolar beijo nessa barraca? A barraca é tua, não é plateia, tinha que rolar um beijo. Não vai rolar beijo? Mas não pode ser técnico. Deixa eu ver se acho um pretendente para você", instigou Patrícia, enquanto a repórter demonstrava confusão com a situação e dizia ser casada.



Assista:

Quando Bruno entrou no estúdio, Tati se descontraiu e caiu na risada. Depois, dois se beijaram ao vivo. "Você veio. Está com a boca toda vermelha. Estava achando que era a Patrícia anunciando que estava namorando. Meu mozão. Amei, tchau gente, beijo", brincou tati Machado.

O casamento de Tati Machado e Bruno Monteiro já dura doze anos.

Veja também

Moda e tecnologia Dona da Louis Vuitton terá desfiles de moda 3D e provadores virtuais; veja como vai funcionar