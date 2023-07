Marido se declara para Sasha, que completa 25 anos: "Mundo fez mais sentido quando você chegou"

A- A+

Casado com Sasha desde 2021, o ex-cantor gospel João Figueiredo postou ontem uma declaração de amor para a filha de Xuxa e Luciano Szafir no dia de seu aniversário de 25 anos: "Uma vez um amigo me disse que o dia do nosso nascimento é Deus contando pro mundo que não teria o mundo sem a gente. Isso faz muito sentido quando eu penso em você. Pelo menos o meu mundo fez muito mais sentido quando você chegou nele… Com amor, cor, muita graça, alegria, beleza, cumplicidade e, se eu for citar tudo que você acrescenta, escreveria um livro", publicou ele em seu perfil no Instagram junto com uma foto do casal em um barco.





O texto continua: "Você é de longe o coração mais incrível que eu conheci em toda minha vida, viver ao seu lado é o maior presente que eu poderia ganhar. Te amo pra todo sempre Sa, só te desejo muita paz, alegria e saúde pra eu continuar vendo você colorindo a vida por muuuuiitos e muitos anos. te amo, parabéns!".

Os dois se casaram em maio de 2021 em um cerimônia para poucos convidados em Angra dos Reis. O local da cerimônia foi decorado com flores e até uma fogueira, além disso, um cardápio vegano foi servido após a celebração.





