Mariely Santos, uma das Gêmeas Lacração, é pedida em casamento em Paris

A- A+

A influenciadora digital pernambucana Mariely Santos, 23 anos, foi surpreendida pelo namorado, André Santis, 24 anos, na noite dessa quarta-feira (4), quando foi pedida em casamento aos pés da Torre Eiffel, em Paris, na França.

O pedido foi feito durante um jantar na famosa Cidade Luz, ondeseu companheiro se ajoelhou com um solitário de diamante e balões em formato de coração, com o ponto turístico ao fundo.

Mariely, um das Gêmeas Lacração, que fez sucesso em 2018 com sua irmã Mirella e sua amiga MC Loma, usou o Instagram para compartilhar o momento especial ao lado de André, com quem namora há mais de dois anos.

Nos comentários, familiares e amigos e fãs parabenizaram o casal; uma das mensagens foi feita por MC Loma, que brincou com uma possível gravidez.

"Agora Cecília vemmmm" diz a cantora.

No final de maio deste ano, o casal compartilhou a conquista da mansão onde eles moram atualmente, em São Paulo. A pernambucana fez um tour para o seu canal no Youtube com os detalhes da casa nova.

Antes disso, Mariely morava sozinha em seu apartamento, também em São Paulo; André, que é paulista, morava com os pais dele. Atualmente André trabalha com divulgação de apostas em seu Instagram.

O casal, que está na Europa desde setembro com amigos, além da França, visitou Barcelona, na Espanha, e Lisboa, em Portugal.





Veja também

Saúde Embolia gasosa, que levou Saulo Poncio a ser internado na UTI, pode ser fatal; entenda