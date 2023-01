Marília detona brothers, Bruna e Larissa têm atrito: confira o que rolou na segunda festa do BBB 23

A- A+

O BBB 23 já está em clima de Carnaval. Nesta quinta-feira (19), um cooler especial garantiu mais um dia de festa na casa mais vigiada do Brasil. O Big Boss havia informado que as festividades, iniciadas na quarta-feira (18), terminará apenas na sexta-feira (20) em comemoração à folia.

E teve torta de climão e até DR entre os participantes. Durante a festa com cooler, Larissa chamou Bruna para conversar e confessou que estava chateada com atitudes da atriz. Segundo Larissa, a loira estava a excluindo de algumas decisões e não ouvia as suas opiniões, mesmo que as duas, como líderes da semana, tenham que decidir tudo como uma dupla.

"Eu fiquei sentida contigo. Primeiro colocou o meu bonequinho no segundo lugar [no Quarto do Líder] e o teu no primeiro", disse Larissa. E continuou: "E eu falei várias vezes para você colocar eles [Key Alves e Gustavo no Paredão] e você disse não. Eu tava cedendo uma coisa para ti e agora tu chega lá e fala: 'Eu vou colocar'".

Bruna ouviu a sua dupla e rebateu. "Isso do boneco eu não coloquei de propósito, achei que eram dois primeiros lugares", disse. Larissa entedeu a sister, mas retrucou: "Tudo bem, amiga. Outra coisa: para mim, tu é minha prioridade. Será que eu sou sua ainda? Não sei, por causa do Gabriel. Eu quero conversar contigo e tu não escuta, mas os meninos tu escuta". Logo depois, Bruna se desculpa com Larissa e afirma que não teve a intenção de magoá-la. "Independente de eu casar com o Gabriel lá fora, você sempre vai ser minha prioridade. O que a gente tá vivendo aqui dentro, nenhuma outra dupla viveu", enfatiza.

Ainda durante a festa, Marília resolveu ser sincera sobre o que pensa de alguns brothers. Em conversa com Key e Fred Nicácio, a maquiadora criticou Gabriel, da Casa de Vidro. "Mano, esse menino está se achando num grau. Ele está se achando muito. Se sentindo um rei, se sentindo um ovão de ouro", disse. Em seguida, ela pediu para Key se atentar com a proximidade que tem com MC Guimê. "Amiga, não se engane. Eu tô vendo o Guimê com muita gente... Abre o olho. Ele tá dando uma de bom samaritano por aí", afirmou.

