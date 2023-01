A- A+

BBB 23 Marília é eliminada com 52,7% dos votos e Fred Nicácio volta ao BBB 23 Confinados no Quarto Secreto, participantes receberam a decisão do público na noite desta quinta-feira (26)

Com 52,7% dos votos, o público escolheu Marília para deixar o programa, na noite desta quinta-feira (26). O resultado apertado do primeiro paredão do BBB 23 permitiu que Fred Nicácio voltasse imune à casa, para surpresa dos participantes que seguem no reality.





"Será que estou aqui por mim ou por minha dupla?", destacou Tadeu Schmidt, antes de anunciar o nome do vencedor. Os dois estavam confinados no Quarto Secreto desde a última terça-feira (24), quando souberam que estavam no paredão falso e que precisariam disputar entre si. Desde então, Fred e Marília aproveitavam os benefícios de ouvir algumas conversas na casa e, assim, redefinir estratégias para o caso de volta.

"O seu caminho é lindo. É hora de voltar linda e cheia de brilho, como você", disse Fred Nicácio na despedida da sister.

Na conversa com Tadeu, Marília comentou: "A maneira como eu me vi diante das pessoas e olhares, e como eu vi a não aceitação de algumas pessoas me fez me contar, me fechar um pouco mais”.



Volta de Fred

Na área externa, Fred é recebido com surpresa pelo público. "Aqui é o meu lugar", disse o brother.

Veja também

BBB 23 Se for o próximo líder, Gabriel já tem sua escolha definida para o paredão. Veja quem