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DIA DAS MÃES Marília Gabriela e Theodoro Cochrane fazem "A Última Entrevista", no RioMar Encontros Peça integra programação especial do projeto do mall para o Dia das Mães

A edição do RioMar Encontros para o Dia das Mães recebe Marília Gabriela e o filho Theodoro Cochrane para o espetáculo "A Última Entrevista", marcado para o próximo dia 7 de maio no Teatro RioMar.



Com carreira consolidada entre as maiores entrevistadoras do País, em cena Marília Gabriela estará do outro lado, como a entrevistada do filho caçula.









No palco, em tom de comédia dramática, mãe e filho mesclam ficção e realidade e põem em xeque a relação entre eles.

Temáticas como feminismo, etarismo, conflitos geracionais e o limite entre o público e o privado vêm à tona, com o espectador como convidado ativo da peça respondendo, inclusive, ao famoso 'bate-bola' por Marília Gabriela.

Os ingressos para a montagem estão disponíveis com valores a partir de R$ 40, à venda no APP do RioMar, no site do teatro e também na bilheteria do espaço.



SERVIÇO

Peça "A Última Entrevista", com Marília Gabriela e Theodoro Cochrane

Quando: Quinta-feira, 7 de maio, às 19h

Onde: Teatro RioMar (Piso L4) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 40 no APP do RioMar ou no site/bilheteria do teatro

Informações: @riomar_recife

*Com informações da assessoria de imprensa

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