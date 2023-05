Marília Mendonça: filho de cantora emociona avó em apresentação de Dia das Mães na creche

A- A+

Filho de Marília Mendonça, o pequeno Léo, de 3 anos, fez uma apresentação especial para a avó, em atividade na creche para marcar o Dia das Mães, celebrado no próximo domingo (14). O vídeo foi compartilhado por Ruth Moreira — mais conhecida na internet pelo apelido de Dona Ruth — por meio dos Stories do Instagram. Na ocasião, a mãe da cantora sertaneja não escondeu as lágrimas ao receber um abraço do neto.

A apresentação se iniciou com uma música cantada por Leo e por outros colegas da criança. Em seguida, o menino correu para os braços da avó, visivelmente emocionada. O registro também mostra o menino colorindo e decorando o nome de Dona Ruth. Os dois brincam juntos.

Marília Mendonça morreu em novembro de 2021, em decorrência de um acidente aéreo, aos 26 anos. Ela deixou um filho, fruto de seu antigo relacionamento com o também cantor Murilo Huff. Em entrevista ao GLOBO há pouco mais de um ano, João Gustavo, irmão da cantora, contou que o pequeno Léo ainda não tem o total entendimento do que aconteceu com a mãe.

"Na cabecinha dele, a mamãe está viajando. A gente vai começar uma preparação, com a ajuda de um psicólogo, para falar isso da forma certa e no momento certo. Vamos falar que a mãe dele foi uma rainha, a rainha do Brasil", afirmou João Gustavo, ao GLOBO, à época.

