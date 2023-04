A- A+

vazamento Marília Mendonça: inteligência da polícia de MG rastreia acessos a laudo vazado Levantamento visa identificar responsáveis pelo vazamento de imagens do corpo da cantora; fotos têm circulado nas redes

A Superintendência de Informações e Inteligência Policial (SIIP) da Polícia Civil de Minas Gerais anunciou que tem realizado levantamentos para identificar todos os acessos ao laudo do IML onde foi realizada a necropsia da cantora Marília Mendonça. Nos últimos dias, imagens que mostram o corpo de Marília após o acidente que causou sua morte têm circulado nas redes sociais.

Em nota, a polícia afirmou que instaurou procedimento administrativo para apurar os fatos assim que tomou conhecimento do vazamento das fotos. “A Polícia Civil informa que o sistema onde ficam armazenados os documentos investigativos são auditáveis e que a SIIP já está realizando os levantamentos com vistas a identificar todos os acessos ao referido laudo. A PCMG esclarece que não coaduna com esses acontecimentos e assegura que a ação está sendo apurada para esclarecimentos e responsabilização dos envolvidos”, diz o comunicado.

Indignação nas redes

A cantora Anitta publicou, em seu perfil, que quer justiça pelo vazamento das imagens. “Pessoas doentes. Humanidade Perdida. Antiprofissionalismo. Justiça. Respeitem Marília Mendonça”, escreveu a cantora.

Além de Anitta, as cantoras Ludmilla e Rebecca também lamentaram a publicação das fotos. “Respeitem a memória da Marília Mendonça. Respeitem a dor da família e dos fãs. Mais humanidade e mais empatia, por favor!", escreveu Ludmilla. “A humanidade está perdida, que crueldade o que estão fazendo, Marília Mendonça merece respeito! Justiça!”, publicou Rebecca.

"Dá medo de morrer", comentou Marília em 2019

Dois anos antes do acidente que causou sua morte, a cantora Marília Mendonça usou as redes sociais para comentar o medo que sentia do vazamento de informações e imagens. Na publicação, ela lembrou que sua gravidez foi descoberta após o vazamento de um exame, e disse que sentia “medo de morrer” por não confiar na “ética da prestação de serviços”.

“É muito complicado contar com a ética na prestação de serviços de qualquer forma... minha gravidez foi descoberta por um exame de sangue vazado e tudo que eu faço é dessa forma... dá medo até de morrer pq as pessoas não respeitam nem esse momento e conhecemos casos parecidos…”, publicou a cantora em agosto de 2019.

Na mesma postagem, ela disse discordar de comentários que tratam artistas como pessoas que devessem aceitar situações parecidas.

“Dói ter que ouvir que batalhamos muito pra isso... eu não batalhei pra isso não, galera! Batalhei pra que minhas músicas fossem ouvidas e pra que meu trabalho tivesse prestigio... Justificar essa falta de respeito dizendo: “você que quis, você é artista” é muito errado”, escreveu.

Veja também

