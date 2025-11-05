A- A+

MARÍLIA MENDONÇA Marília Mendonça: há quatro anos o Brasil perdia o fenômeno da música sertaneja Cantora morreu aos 26 anos em 5 de novembro de 2021, em decorrência da queda de um avião em Minas Gerais

Inquestionavelmente, a partida precoce da cantora Marília Mendonça, aos 26 anos, em decorrência de um acidente áereo em Minas Gerais, há exatos quatro anos, fez o Brasil inteiro chorar.



Ela segue consagrada com seus mais de 12 milhões de ouvintes mensais, é também a artista mais ouvida da década e tem uma média atual de 5 milhões de reproduções no Spotify com "Segundo Amor da Sua Vida" - canção escrita em 2018 e lançada há menos de um mês nas plataformas digitais.

Neste 5 de novembro de 2025, vale rememorar a cantora de Cristianópolis (GO), legitimada em números que impressionam e a colocam como um fenômeno da música sertaneja. E, tal qual foi em vida, segue em memória póstuma.





O acidente

Um fim de tarde de 5 de novembro de 2021 que não será esquecido. Pelo acidente, em si - a queda um avião de pequeno porte na serra de Caratinga, no interior mineiro - e pelas vidas que foram perdidas, entre elas a da cantora Marília Mendonça.



Além dela, outras quatro pessoas morreram: o produtor, Henrique Ribeiro; o tio da artista, Abicieli Silveira; e o piloto Geraldo Medeiros e o copiloto da aeronave que havia decolada de Goiânia, Tarciso Viana.

A partir da notícia, fãs da cantora, em luto, passaram a povoar ruas Brasil afora para exaltar uma mulher que tomou as rédeas de um estilo de música até então dominado por homens. O 'feminejo' estava decretado por Marília Mendonça, a "Rainha da Sofrência" de todo um País.



Marília em memória

Legitimada como nome que beira a unanimidade, ora pelos números de ouvintes em plataformas de música, ora pelos shows reproduzidos com o seu repertório, homenagens e lançamentos póstumos, Marília Mendonça segue consagrada.



Desde sua partida, por exemplo, o álbum "Decretos Reais" foi lançado em três volumes.



No Spotify, além da média de 12 milhões de ouvintes mensais, ela soma mais de 38 milhões de seguidores.



Ainda sobre números, em julho deste ano o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) listou as músicas mais tocadas e regravadas da cantora, em celebração aos 30 anos de vida que ela faria em 22 de julho.

Um ranking que trouxe à tona o que já era sabido: a força de Marília segue inteira.





Ainda de acordo com o Ecad, a artista tem catalogada 349 obras musicais e pouco mais de 500 gravações cadastradas no banco de daos.



E é da dupla Maiara e Maraísa - parceiras musicais e amigas da cantora - os maiores números no quesito regravação. As irmãs têm 62 registros como intérpretes da artista de Goiás.



As irmãs eram parceiras musicais e amigas de Marília Mendonça | Crédito: Reprodução/Redes Sociais

"Todo Mundo Menos Você", parceria dela com a dupla, lidera o ranking de execuções públicas no Brasil nos últimos quatro anos.



E "O Que Falta em Você Sou Eu" tem 26 gravações registradas como a obra mais regravada assinada por Marília.

Veja o ranking do Ecad, com as dez músicas de autoria da cantora mais tocadas no País, nos últimos quatro anos e também a lista com as cinco mais regravadas, também de sua autoria:

MAIS TOCADAS



1 - "Todo Mundo Menos Você"

2 - "Presepada"

3 - "Troca de Calçada"

4 - "Infiel"

5 - "A Flor e o Beija-Flor"



6 - "De Quem é a Culpa"

7 - "Até Você Voltar"



8 - "Quero Você do Jeito que Quiser"

9 - "Faça Ela Feliz"

10 - "Rosa Embriagada"



MAIS REGRAVADAS



1 - "O Que Falta em Você Sou Eu"

2 - "Infiel"



3 - "Até Você Voltar"



4 - "Faça Ela Feliz"



5 - "De Quem é a Culpa"



Homenagens

Para relembrar Marília, fãs, amigos, parceiros musicais e a família prestaram diversas homenagens à artista nestes quatro anos de sua partida.



A mãe dela, por exemplo, Ruth Moreira, declarou ao Portal Léo Dias que " (...) continua forte, lutando pelo legado (da filha)".

Marília e a mãe, Ruth Moreira | Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Já o irmão da cantora, João Gustavo, postou em seu Instagram: "Sinto sua falta minha maninha, nossa parceria vai além do céu infinito".



No perfil, também do Instagram, "@mariliamendoncarmm", página dedicada à cantora e que conta com mais de 800 mil seguidores, foi postado um vídeo feito por Marília Mendonça para uma fã.



Seria o derradeiro antes do acidente - inclusive ela estava com a roupa em que foi encontrada após a queda do avião.







Entre outras postagens, relembrando a data, a página também publicou um vídeo compilado com várias passagens de Marília Mendonça, que deixou um filho, Léo, atualmente com cinco anos de idade, fruto de seu relacionamento com o cantor Murilo Huff.







