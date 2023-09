A- A+

streaming Marília Mendonça no topo das 50 músicas mais tocadas no Brasil no 1º semestre de 2023 A lista é dominada pelos artistas sertanejos; apenas uma artista estrangeira figura na lista das 50 mais: Miley Cyrus

Saiu a lista das 50 músicas mais tocadas nas plataformas de streaming no Brasil durante no primeiro semestre 2023. No topo da lista, uma saudade: Marília Mendonça, com a música "Leão", que abre “Decretos Reais” (Som Livre), o EP póstumo da artista, falecida em novembro de 2021.



O levantamento é da Pro-Música, entidade que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do Brasil, somando as plataformas Spotify, Youtube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster, com dados compilados pela BMAT, entidade referência global que indexa os dados de uso e propriedade de música globalmente em TVs, rádios, plataformas digitais e demais.

O gênero sertanejo é hegemônico em toda a lista, estando, por exemplo, em oito das 10 primeiras posições. Após "Leão", seguem "Nosso Quadro" (AgroPlay & Ana Castela), no 2º lugar, e "Bombonzinho (Ao Vivo)"(Israel & Rodolffo e Ana Castela), na 3ª posição.



Apenas uma canção estrangeira marcou presença entre as 50 mais tocadas no Brasil: "Flowers", de Miley Cyrus, que ficou na 26ª posição.



O relatório engloba o período entre 30 de dezembro de 2022 e 29 de junho de 2023.

