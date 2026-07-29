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MARÍLIA MENDONÇA

"Marília Mendonça Ao Vivo": álbum de estreia ganha edição comemorativa em vinil

Dez anos após o lançamento, disco de Marília Mendonça é lançado em parceria da Som Livre, Workshow e Selo Massa

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Disco em vinil celebra uma década do lançamento do álbum de estreia de Marília MendonçaDisco em vinil celebra uma década do lançamento do álbum de estreia de Marília Mendonça - Foto: Divulgação

Os fãs da cantora Marília Mendonça (1995-2021) podem, a partir desta quarta-feira (29), seguir em celebração a um dos nomes mais potentes da música sertaneja no País, com uma edição especial em vinil do álbum de estreia "Marília Mendonça (Ao Vivo)".

Uma década depois do lançamento, em 2016, o trabalho ganha tiragem limitada firmada em  parceria entre a Som Livre, Workshow e Selo Massa, culminando na edição celebrativa em vinil  - com pré-venda aberta nesta quarta (29).

 

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Ainda no projeto um encarte com letras, ficha técnica e foto exclusiva incrementa o lançamento do disco, que terá as entregas feitas a partir de 20 de outubro, com vendas direto no site do Selo Massa.

“Realizar o primeiro vinil de uma artista com a importância da Marília Mendonça é um orgulho e uma responsabilidade muito grande. Marília foi uma artista que mudou o curso do sertanejo no Brasil e foi um divisor de águas no protagonismo feminino do segmento", comenta Rafael Cortes, diretor de A&R Três Selos Rocinante e Selo Massa.

Em Goiânia
Inicialmente lançado pela Workshow em 2015, e posteriormente pela Som Livre em 2016, "Marília Mendonça (Ao Vivo)" foi gravado em Goiânia, terra da cantora e compositora que redirecionou o universo da música sertaneja feita por mulheres.

"Acompanhar de perto o lançamento de 'Marília Mendonça (Ao Vivo)', há dez anos, foi presenciar o exato momento em que o Brasil descobriu a força inigualável da sua voz e das suas canções. Trazer esse álbum divisor de águas para o formato em vinil é uma forma muito especial de celebrar essa década e de entregar aos fãs um item de carinho e nostalgia", ressalta Tatiana Cantinho, Vice-Presidente Sênior e Head da Som Livre.

Desenvolvida pensando no formato em vinil, o projeto reúne 15 faixas do álbum original, com clássicos como "Infiel", "Como Faz Com Ela" e "Impasse", entre outras canções que se tornaram hits com Marília.

 

Edição em vinil pode ser adquirida no site do Selo Massa | Crédito: Divulgação



Faixa a faixa

Lado A

  1. Alô Porteiro 

  2. Como Faz Com Ela 

  3. Hoje Somos Só Metade 

  4. Infiel 

  5. O Que É Amor Pra Você 

  6. Sentimento Louco 

  7. Esse Cara Aqui do Lado 

 

Lado B 

  1. Silêncio 

  2. Folgado 

  3. Impasse 

  4. O Que Falta Em Você Sou Eu

  5. 4 e 15 (Ao Vivo)

  6. Me Desculpe, Mas Eu Sou Fiel

  7. Entre Quatro Paredes 

  8. Meu Cupido É Gari
     

SERVIÇO
"Marília Mendonça (Ao Vivo)", edição especial em vinil
Pré-venda a partir desta quarta (29), no site selomassa.com.br
A partir de R$ 193,50

 


 

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