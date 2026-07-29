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MARÍLIA MENDONÇA "Marília Mendonça Ao Vivo": álbum de estreia ganha edição comemorativa em vinil Dez anos após o lançamento, disco de Marília Mendonça é lançado em parceria da Som Livre, Workshow e Selo Massa

Os fãs da cantora Marília Mendonça (1995-2021) podem, a partir desta quarta-feira (29), seguir em celebração a um dos nomes mais potentes da música sertaneja no País, com uma edição especial em vinil do álbum de estreia "Marília Mendonça (Ao Vivo)".



Uma década depois do lançamento, em 2016, o trabalho ganha tiragem limitada firmada em parceria entre a Som Livre, Workshow e Selo Massa, culminando na edição celebrativa em vinil - com pré-venda aberta nesta quarta (29).





Ainda no projeto um encarte com letras, ficha técnica e foto exclusiva incrementa o lançamento do disco, que terá as entregas feitas a partir de 20 de outubro, com vendas direto no site do Selo Massa.

“Realizar o primeiro vinil de uma artista com a importância da Marília Mendonça é um orgulho e uma responsabilidade muito grande. Marília foi uma artista que mudou o curso do sertanejo no Brasil e foi um divisor de águas no protagonismo feminino do segmento", comenta Rafael Cortes, diretor de A&R Três Selos Rocinante e Selo Massa.

Em Goiânia

Inicialmente lançado pela Workshow em 2015, e posteriormente pela Som Livre em 2016, "Marília Mendonça (Ao Vivo)" foi gravado em Goiânia, terra da cantora e compositora que redirecionou o universo da música sertaneja feita por mulheres.

"Acompanhar de perto o lançamento de 'Marília Mendonça (Ao Vivo)', há dez anos, foi presenciar o exato momento em que o Brasil descobriu a força inigualável da sua voz e das suas canções. Trazer esse álbum divisor de águas para o formato em vinil é uma forma muito especial de celebrar essa década e de entregar aos fãs um item de carinho e nostalgia", ressalta Tatiana Cantinho, Vice-Presidente Sênior e Head da Som Livre.

Desenvolvida pensando no formato em vinil, o projeto reúne 15 faixas do álbum original, com clássicos como "Infiel", "Como Faz Com Ela" e "Impasse", entre outras canções que se tornaram hits com Marília.





Edição em vinil pode ser adquirida no site do Selo Massa | Crédito: Divulgação





Faixa a faixa

Lado A

Alô Porteiro Como Faz Com Ela Hoje Somos Só Metade Infiel O Que É Amor Pra Você Sentimento Louco Esse Cara Aqui do Lado

Lado B

Silêncio Folgado Impasse O Que Falta Em Você Sou Eu 4 e 15 (Ao Vivo) Me Desculpe, Mas Eu Sou Fiel Entre Quatro Paredes Meu Cupido É Gari



SERVIÇO

"Marília Mendonça (Ao Vivo)", edição especial em vinil

Pré-venda a partir desta quarta (29), no site selomassa.com.br

A partir de R$ 193,50





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