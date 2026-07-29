"Marília Mendonça Ao Vivo": álbum de estreia ganha edição comemorativa em vinil
Dez anos após o lançamento, disco de Marília Mendonça é lançado em parceria da Som Livre, Workshow e Selo Massa
Os fãs da cantora Marília Mendonça (1995-2021) podem, a partir desta quarta-feira (29), seguir em celebração a um dos nomes mais potentes da música sertaneja no País, com uma edição especial em vinil do álbum de estreia "Marília Mendonça (Ao Vivo)".
Uma década depois do lançamento, em 2016, o trabalho ganha tiragem limitada firmada em parceria entre a Som Livre, Workshow e Selo Massa, culminando na edição celebrativa em vinil - com pré-venda aberta nesta quarta (29).
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Ainda no projeto um encarte com letras, ficha técnica e foto exclusiva incrementa o lançamento do disco, que terá as entregas feitas a partir de 20 de outubro, com vendas direto no site do Selo Massa.
“Realizar o primeiro vinil de uma artista com a importância da Marília Mendonça é um orgulho e uma responsabilidade muito grande. Marília foi uma artista que mudou o curso do sertanejo no Brasil e foi um divisor de águas no protagonismo feminino do segmento", comenta Rafael Cortes, diretor de A&R Três Selos Rocinante e Selo Massa.
Em Goiânia
Inicialmente lançado pela Workshow em 2015, e posteriormente pela Som Livre em 2016, "Marília Mendonça (Ao Vivo)" foi gravado em Goiânia, terra da cantora e compositora que redirecionou o universo da música sertaneja feita por mulheres.
"Acompanhar de perto o lançamento de 'Marília Mendonça (Ao Vivo)', há dez anos, foi presenciar o exato momento em que o Brasil descobriu a força inigualável da sua voz e das suas canções. Trazer esse álbum divisor de águas para o formato em vinil é uma forma muito especial de celebrar essa década e de entregar aos fãs um item de carinho e nostalgia", ressalta Tatiana Cantinho, Vice-Presidente Sênior e Head da Som Livre.
Desenvolvida pensando no formato em vinil, o projeto reúne 15 faixas do álbum original, com clássicos como "Infiel", "Como Faz Com Ela" e "Impasse", entre outras canções que se tornaram hits com Marília.
Faixa a faixa
Lado A
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Alô Porteiro
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Como Faz Com Ela
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Hoje Somos Só Metade
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Infiel
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O Que É Amor Pra Você
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Sentimento Louco
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Esse Cara Aqui do Lado
Lado B
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Silêncio
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Folgado
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Impasse
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O Que Falta Em Você Sou Eu
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4 e 15 (Ao Vivo)
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Me Desculpe, Mas Eu Sou Fiel
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Entre Quatro Paredes
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Meu Cupido É Gari
SERVIÇO
"Marília Mendonça (Ao Vivo)", edição especial em vinil
Pré-venda a partir desta quarta (29), no site selomassa.com.br
A partir de R$ 193,50