A- A+

Streaming Prime Video apresenta atriz que vai interpretar Marília Mendonça em filme sobre a cantora Escolhida para o viver a Rainha da Sofrência, a goiana Marina Versos, de 24 anos, também é cantora e compositora

A história de Marília Mendonça será contada em um filme, cinco anos após a sua morte. O Prime Video anunciou, nesta quinta-feira (25), a atriz que vai interpretar a eterna Rainha da Sofrência.

Marina Versos, cantora, compositora e atriz goiana de 24 anos, será a protagonista de “Marília”. Também estão no elenco nomes como Klara Castanho, Marcelo Serrado, George Sauma, Sophia Valverde e a pernambucana Hermila Guedes.



A intérprete de Marília Mendonça foi apresentada com um vídeo em que aparece tocando violão e cantando “De Quem É a Culpa?”, sucesso da artista sertaneja. “E foi assim que encontramos a voz que interpretará Marília. A voz que marcou o Brasil e a música sertaneja”, diz a legenda.

O longa-metragem começa a ser filmado em julho e a data de estreia não foi revelada. Além do filme que dramatiza a vida da cantora, o Prime Video está desenvolvendo a série documental “Marília Mendonça: Sentimento Louco”.

Veja também