A- A+

Música Marília Parente e Juba fazem show conjunto no Recife na próxima quinta-feira (11); saiba mais Compositores apresentam espetáculo autoral no bairro das Graças, Zona Norte do Recife

Os cantores e compositores Marília Parente e Juba se preparam para apresentar show conjunto a partir das 19h da próxima quinta-feira (11). No evento, marcado para acontecer no Armazém de São Jorge, no bairro das Graças, Recife, os artistas visitam referências do passado para propor novas possibilidades estéticas para a música nordestina.

"Minha pesquisa musical sempre foi norteada por expressões como o coco, o xote, o xaxado, o baião, o galope e o aboio. Acredito que o que me conecta a Juba nesse show são esses interesses em comum. Além de ter trabalhado com alguns desses ritmos no meu primeiro disco, 'Meu Céu, Meu Ar, Meu Chão e Seus Cacos de Vidro', também tenho me dedicado às composições para um novo trabalho, que aliam esse universo da canção brasileira às músicas pop e oriental, com as quais a música nordestina tem dialogado de forma mais intensa desde os anos 1960", comenta Marília Parente, que canta e toca violão, com o acompanhamento de Rodrigo Padrão na guitarra.

O show será marcado pela presença de canções autorais já conhecidas do público e outras ainda inéditas.

"É um espetáculo que reúne os universos dos artistas que se confluem com as referências da música setentista pernambucana e com a tradição do nosso estado. Apresento canções do meu disco 'Ethos', lançado em 2020, e músicas que serão lançadas no período junino, sempre conversando com a tradição pernambucana e com canais abertos para o mundo", acrescenta Juba, que também se apresentará com violão, ao lado de Phillippi Oliveira, na viola.

O show contará ainda com participações especiais do cantor Bernardo Valença e da flautista Aline Borba. Os ingressos já estão disponíveis no Sympla, por preços promocionais antecipados de R$ 25 (inteira) e R$ 12,50 (meia). Na hora, o valor da entrada será de R$ 40.

SERVIÇO

Show conjunto de Marília Parente e Juba

Quando: Quinta-feira (11/05), às 19h

Onde: Armazém de São Jorge, Graças

Ingressos: R$ 25 (inteira), R$ 12,50 (meia), no Sympla; R$ 40 na hora

Veja também

famosos Eliezer anuncia casamento com Viih Tube e mostra videomaker que irá registrar a cerimônia