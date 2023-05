A- A+

Música Marília Parente se apresenta no Adupé Café, na Várzea, nesta sexta-feira (2) Compositora pernambucana apresenta espetáculo autoral no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife

A cantora e compositora Marília Parente se prepara para apresentar show autoral a partir das 21h da próxima sexta-feira (2). No evento, marcado para acontecer no Adupé Café, no bairro da Várzea, Recife, a artista artistas revisita referências do passado para propor novas possibilidades estéticas para a música nordestina.

"Minha pesquisa musical sempre foi norteada por expressões como o coco, o xote, o xaxado, o baião, o galope e o aboio. Acredito que o que me conecta a Juba nesse show são esses interesses em comum. Além de ter trabalhado com alguns desses ritmos no meu primeiro disco, 'Meu Céu, Meu Ar, Meu Chão e Seus Cacos de Vidro', também tenho me dedicado às composições para um novo trabalho, que aliam esse universo da canção brasileira às músicas pop e oriental, com as quais a música nordestina tem dialogado de forma mais intensa desde os anos 1960", comenta Marília Parente, que canta e toca violão, com o acompanhamento de Rodrigo Padrão na guitarra.

No show, a artista apresenta canções autorais já conhecidas do público e outras ainda inéditas, que farão parte do novo trabalho da artista. O espetáculo conta as participações especiais do violonista Lucas Oliveira, do coco Raízes do Capibaribe, primeiro projeto coletivo de Marília no Recife, bem como da flautista Aline Borba. Os ingressos já estão disponíveis no Sympla, por preços promocionais de R$ 20.



Assista:

Serviço:

Marília Parente no Recife

Onde: Adupé Café. Rua Amaro Gomes Poroca, 267, Várzea, Recife-PE

Quando: Quinta-feira (11/05), às 21h

Ingressos: R$ 20 (antecipado no Sympla)

Veja também

SÃO JOÃO 2023 Catamaran do Forró realiza passeio pelo Capibaribe em clima de São João; confira preços e datas