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THE TOWN Por que o anúncio de Marilyn Manson no The Town provocou revolta entre fãs? Entenda O cantor e compositor americano enfrenta desde 2021 uma série de acusações feitas por várias mulheres, que relatam episódios de abuso físico, sexual, psicológico

O The Town confirmou nesta segunda-feira, 28, Slipknot e Marilyn Manson como suas primeiras atrações para a edição de 2027 do festival. Os fãs, no entanto, não receberam bem a notícia da vinda de Manson ao Brasil.

Isso porque o cantor e compositor americano, cujo nome verdadeiro é Brian Warner, já foi acusado múltiplas vezes de abuso físico e sexual. Entre as pessoas que já o acusaram, estão as atrizes Esmé Bianco, Evan Rachel Wood e outras quatro mulheres. Ele nega as acusações.

Em nota enviada ao Estadão, o The Town se pronunciou dizendo que "repudia qualquer manifestação de violência, agressão e assédio, seja ela qual for" e que cabe aos órgãos competentes "a tarefa de avaliar as acusações e determinar as responsabilidades de qualquer pessoa envolvida".

O festival disse ainda que o show de Manson faz parte da turnê mundial do Slipknot, que também conta com a participação de Marilyn Manson no show de Londres, na Inglaterra, e em diferentes países da América Latina.

Entenda o caso

Manson enfrenta desde 2021 uma série de acusações feitas por várias mulheres, que relatam episódios de abuso físico, sexual, psicológico e controle coercitivo tanto em relações afetivas quanto profissionais.

A atriz Evan Rachel Wood, estrela de Westworld e Estilhaços, foi uma das várias mulheres que, publicamente, alegaram em 2021 terem sido abusadas por Manson. O relacionamento dos dois tornou-se público em 2007, quando ela tinha 19 anos e ele, 38. Eles ficaram noivos em 2010, mas terminaram pouco tempo depois.

Em uma publicação nas redes sociais na época, a atriz escreveu: "O nome do meu abusador é Brian Warner, também conhecido mundialmente como Marilyn Manson. Ele começou a me aliciar quando eu era adolescente e cometeu abusos contra mim por anos"

Em 2024, Manson desistiu do processo que movia contra Evan, no qual o músico havia alegado difamação. Como parte do acordo estabelecido, Manson teve que pagar aproximadamente U$ 327 mil em honorários advocatícios para Wood, segundo a Variety.

A atriz Esmé Bianco, de "Game of Thrones", também acusou o roqueiro de agressões físicas, psicológicas e sexuais. Em 2023, quase dois anos após o início do processo, eles entraram em um acordo, com o advogado da atriz declarando o desejo dela em "seguir em frente com sua vida e carreira".

Ação reaberta em 2026

Em janeiro deste ano, uma ação movida por Ashley Walters, ex-assistente pessoal do cantor, foi reaberta por um tribunal da Califórnia. Walters acusa Manson de agressão sexual e outros abusos ocorridos entre 2010 e 2011, período em que trabalhou para o músico.

O processo havia sido barrado por prescrição, mas uma mudança na legislação estadual, abriu uma janela retroativa de dois anos para denúncias antigas de violência sexual. A defesa de Manson contesta a retomada e afirma que as acusações não se enquadram nos critérios da nova lei.

Manson foi casado com a artista burlesca Dita Von Teese de 2005 a 2007 e atualmente é casado com a fotógrafa Lindsay Usich.

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