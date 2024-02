A- A+

Artes Visuais Marina Abramović inaugura obra na Usina de Arte, em Pernambuco, neste sábado (3) "Generator (Gerador)" propõe restaurar a conexão do público com a natureza

Marina Abramović desembarca em Pernambuco neste sábado (3). A famosa artista performática sérvia vem para inaugurar uma obra de arte na Usina de Arte, localizada no município de Água Preta, na Zona da Mata Sul do Estado.

Batizado de "Generator (Gerador)", o novo trabalho de Marina é um site specific - obra criada especificamente para um determinado local. Essa é a primeira obra da artista instalada em um espaço aberto ao público no Brasil.

A inspiração para a obra vem das pesquisas realizadas por Marina com pedras e cristais brasileiros, desde os anos 1980. Integrada ao acervo permanente da Usina, a instalação traz muro com três metros de altura, dois e meio de largura.



A obra é interativa, dispondo de 12 conjuntos com três almofadas de quartzo rosa, vindas de Minas Gerais. O visitante poderá encostar partes do corpo nas pedras, que têm a fama de transmitirem calma e clareza.

"Neste momento de turbulenta história humana, vivemos uma época de guerras, violência, pobreza e aquecimento do nosso planeta. O rápido desenvolvimento técnico afastou-nos da natureza e perdemos a capacidade de usar a intuição, a telepatia e de lembrar os nossos sonhos. Perdemos nosso centro espiritual. A função do ‘Gerador’ não é apenas uma escultura. Destina-se à interação pública com os cristais e a sua energia, na esperança de restaurar a nossa capacidade de nos conectarmos com a natureza através da quietude e da presença no aqui e agora", explica Marina.



