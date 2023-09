A- A+

ARTE PERFORMÁTICA Marina Abramović irá desenvolver projeto artístico na Usina de Arte, na Zona da Mata de Pernambuco Artista sérvia se reuniu, em Londres, com os fundadores da Usina de Arte - o casal Ricardo e Bruna Pessoa de Queiroz - e o curador do espaço, Marc Pottier

A Usina de Arte - no município de Água Preta, na Mata Sul de Pernambuco - vai receber obra da artista performática Marina Abramović. Essa será a primeira obra da sérvia em espaço aberto ao público no Brasil.

Na última terça-feira (21), Marina Abramović se reuniu, em Londres, com os fundadores do equipamento pernambucano, o casal Ricardo e Bruna Pessoa de Queiroz, e o curador do espaço, Marc Pottier.

Na ocasião, alinharam o projeto artístico, que está previsto para o primeiro trimestre de 2024. Ainda em março deste ano, o diretor artístico de Abramović, Hugo Huertas, passou uma temporada na Usina para processos de pesquisa e residência.

Atualmente, uma mostra comemorativa dos 50 anos de carreira de Marina Abramović está sendo realizada na Royal Academy, em Londres. Inclusive, ela é a primeira mulher em 255 anos a ocupar todas as salas do museu com uma individual.

“Além do privilégio que é contar com o talento de Marina Abramović para os novos passos da Usina de Arte, esse projeto também endossa o nosso movimento de internacionalização, sempre com trabalhos que dialoguem com o contexto de onde estamos inseridos. É exemplo a nossa última inauguração, a obra “Claro-Escuro”, do chileno Alfredo Jaar, que assume novos contextos neste lugar”, registra Bruna Pessoa de Queiroz, presidente da Usina de Arte.

Atualmente, são mais de 40 obras e instalações que compõem o acervo do equipamento assinadas por nomes como Alfredo Jaar, Regina Silveira, Matheus Rocha Pitta, Juliana Notari, Marcio Almeida, José Spaniol e grande elenco.

Sobre a artista

Marina Abramović, de 76 anos, é tida como a pioneira da arte performance. Sua obra explora os limites do próprio corpo, chegando até mesmo a se colocar em risco, o que causa impacto e, consequentemente, polêmicas entre público e crítica.

Sobre a Usina de Arte

Instalado onde funcionou a Usina Santa Terezinha (maior produtora de álcool e açúcar do Brasil nos anos 1950), na cidade de Água Preta, Mata Sul de Pernambuco, projeto Usina de Arte conecta arte, cultura e meio ambiente, a partir de um museu de arte contemporânea ao ar livre, dentro de um Parque Artístico Botânico.

O Parque Artístico-Botânico da Usina de Arte é aberto à visitação do público, das 5h30 às 18h, e tem acesso gratuito.

